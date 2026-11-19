‘പെൺപുലി,നിങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല’; ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ജൻമദിനാശംസകളുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ‘പെൺപുലി’ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ മറ്റൊരു നേതാവ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ‘ജന്മദിനാശംസകൾ, പെൺപുലി! നിങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല’ - പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സ്ഥാപനപരമായ വളർച്ചക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ കുറിപ്പ്. ‘ഉരുക്കു വനിത’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, കാർഷികോത്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും ബാങ്കിങ് രംഗം വിപുലീകരിച്ചതും ബഹിരാകാശ, ആണവ പദ്ധതികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതുമടക്കം അവരുടെ ഭരണകാലത്തെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് അവരുടെ സംഭാവനകളെന്നും ആദരവോടെ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1917 നവംബർ 19ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിലാണ് (ഇപ്പോൾ പ്രയാഗ്രാജ്) ജനിച്ചത്. ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകളാണ്. 1966 മുതൽ 1977വരെയും 1980 മുതൽ 1984 വരെയും അവർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1984 ഒക്ടോബറിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായത്.