ടിപ്പു നാല് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടി, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആർഎസ്എസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ

ടിപ്പു നാല് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടി, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആർഎസ്എസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ടിപ്പുസുൽത്താൻ നാല് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആർഎസ്എസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബിജെപിക്കാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. നാല് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ ടിപ്പുസുൽത്താൻ പോരാടിയപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ദണ്ഡി മാർച്ച്, സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയിലൊന്നും ആർഎസ്എസിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പ്രശംസിച്ച പുസ്തകം എഴുതിയ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, ബിജെപിയുടേത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും ആരോപിച്ചു. വോട്ട് തേടുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റുകയുമാണ് ബിജെപിയുടെ രീതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, നവംബർ 10ന് ടിപ്പുസുൽത്താൻ ജയന്തി ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ തെഹ്രീകെ ഖുദാദാദ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാറിന് നിവേദനം നൽകി.
ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും പിതാവ് ഹൈദരാലിയുടെയും സംഭാവനകൾ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2015ൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് കർണാടകയിൽ ടിപ്പു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ 2019ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ബിജെപി സർക്കാർ ആഘോഷം നിർത്തലാക്കുകയായിരുന്നു.