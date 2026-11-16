പത്തുവർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വില്യം രാജകുമാരനും കാതറിനും മുംബൈയിലെത്തി

പത്തുവർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വില്യം രാജകുമാരനും കാതറിനും മുംബൈയിലെത്തിtext_fields
മുംബൈ: ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളായ വില്യം രാജകുമാരനും കാതറിൻ രാജകുമാരിയും 2026ലെ എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് മുംബൈയിലെത്തും. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. 2016 ഏപ്രിലിലെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇവരും വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇരുവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സുസ്ഥിര നഗര ഗതാഗതം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉൽപ്പാദനം, യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ സർഗാത്മക മേഖലകൾ എന്നിവക്കാണ് സന്ദർശനത്തിൽ പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായും രാജദമ്പതികൾ സംവദിക്കും.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, വായു മലിനീകരണം, സമുദ്ര സംരക്ഷണം, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നൂതന പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കാണ് വില്യം രാജകുമാരൻ ആരംഭിച്ച എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് നൽകുന്നത്. ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് വിജയികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പൗണ്ട് വീതമാണ് പുരസ്കാരമായി നൽകുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1.3 ദശലക്ഷം ഡോളറിന് തുല്യമാണ്.
രാജദമ്പതികളുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നവംബർ 19 വരെ ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും പാർക്കിങ് നിരോധനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹുതാത്മാ രാജ്ഗുരു ചൗക്ക്, ഷഹീദ് ഭഗത് സിങ് മാർഗ്, ബല്ലാർഡ് പിയർ, എൻ.സി.പി.എ പരിസരത്തെ റോഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് മുംബൈ ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഹേംരാജ് സിങ് രജ്പുത് നിർദേശിച്ചു.