പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; ബിഹാറിൽ 'നിതീഷ് സേതു' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽ 34,470 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിക്കും.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഐഐടി ഖരഗ്പൂരിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. 75 വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും. 1951ൽ സ്ഥാപിതമായ ഐഐടി ഖരഗ്പൂർ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ്.
തുടർന്ന് ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിലെത്തുന്ന മോദി റോഡ്, ഊർജം, നഗരവികസനം, ജലവിഭവം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്യും.
ഗംഗാനദിക്ക് കുറുകെ 4,280 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച 'നിതീഷ് സേതു' പാലം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും. പട്ന ജില്ലയിലെ കച്ചി ദർഗയെയും വൈശാലി ജില്ലയിലെ ബിദുപുരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 19.7 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പദ്ധതിയിൽ 9.7 കിലോമീറ്റർ പ്രധാന പാലവും 10 കിലോമീറ്റർ അപ്രോച്ച് റോഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പിന്നീട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗവിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാമത് കൗശൽ ദീക്ഷാന്ത് സമാരോഹിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. 2021-22 അധ്യയന വർഷം മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നൈപുണ്യ വികസന രംഗത്തെ മികവ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ വേദിയാണ്.
ഈ വർഷം ഐടിഐ, നാഷണൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 52 ദേശീയതലത്തിലെ മികച്ച വിദ്യാർഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും.