‘അവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല’; മുസ്ലിംകളുമായി കൈകോർക്കാൻ ബിഹാറിലെ ബ്രാഹ്മണരോട് പ്രശാന്ത് കിഷോർtext_fields
പട്ന: ബി.ജെ.പിയെ പിന്തുണച്ചതിലൂടെ തങ്ങളുമായി അകന്നുപോയ മുസ്ലിംകളുമായും അതിപിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുമായും ബ്രാഹ്മണർ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം ചേർന്നതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണർ മുസ്ലിംകളെ അനാവശ്യമായി അകറ്റിനിർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
‘കൂടുതൽ കാലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിലും, ബ്രാഹ്മണരും മുസ്ലിംകളും തമ്മിൽ ഒരുതരം സാമൂഹിക സഖ്യം നിലനിന്നിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി ബ്രാഹ്മണർ ബി.ജെ.പിയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്.
മുസ്ലിംകൾ അവരുടെ ശത്രുക്കളുമല്ല, സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നവരുമല്ല എന്നിരിക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മുസ്ലിംകളുമായി മാത്രമല്ല, അതിപിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുമായും ബ്രാഹ്മണർ പുതിയ പാലങ്ങൾ പണിയേണ്ടതുണ്ട്.’ -പ്രശാന്ത് കിഷോർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോൺഗ്രസിന്റെ ബി ടീം ആയാണ് ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മിഥിലേഷ് തിവാരി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പ്രതികരണം.
ബിഹാറിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ സർക്കാറിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ സന്ദർശനവേളയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ്.
എന്നിട്ടും ദുരന്തബാരിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവാക്ക് പറയാൻ പോലും ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറായിട്ടില്ല. നവംബർ 21-ന് വൈശാലി ജില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് തനിക്ക് കരുതലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ കൂട്ടിേച്ചർത്തു.
2014-ൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിജയകരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോർ.