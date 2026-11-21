എസ്.ഐ.ആറിന് മുൻപുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടി! വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ സൂചനയാണിതെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജസ്ഥാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. രാജസ്ഥാൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിയെ കോൺഗ്രസ് നിർണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും, പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് (എസ്.ഐ.ആർ) മുൻപുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ബി.ജെ.പിയെ നിർണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് മുൻപുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഫലം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സൂചനയാണെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ തന്റെ ഔദ്യോഗിക 'എക്സ്' അക്കൗണ്ടിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സമരത്തിലെ മുന്നണി പോരാളി കൂടിയാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എന്നതോടപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരിൽ പ്രധാനിയാണ് കൂടിയാണ്.