എഥനോൾ വിവാദം : കർണാടകയുടെ പരിശോധന രീതിയിൽ പിഴവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി

എഥനോൾ വിവാദം : കർണാടകയുടെ പരിശോധന രീതിയിൽ പിഴവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷിtext_fields
ബെംഗളൂരു: പെട്രോളിൽ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തള്ളി കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി. 31.2 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പരിശോധനാരീതിയിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കർണാടക ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച 14 സാമ്പിളുകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും എഥനോൾ അളവ് 20 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോളിന്റെ ഒരു സാമ്പിളിൽ 31.2 ശതമാനം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.എന്നാൽ, ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമില്ലാത്ത ലാബുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാങ്കേതിക രീതികളോ ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലിബ്രേഷൻ വിവരങ്ങളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ, എണ്ണക്കമ്പനികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച 893 സാമ്പിളുകളിലും എഥനോൾ അളവ് 19 മുതൽ 21 ശതമാനം വരെയാണ്. കർണാടകയിലെ 56 സാമ്പിളുകളിൽ ശരാശരി 19.30 ശതമാനം മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിക്കാതെയാണ് കർണാടകയുടെ പരിശോധനയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ , ഭാരത് പെട്രോളിയം , ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാദം തള്ളി. വിഷയത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കർണാടകയിലെ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് പരിശോധന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ഒമ്പത് പമ്പുകളിൽനിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. പത്തുദിവസത്തിനകം പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ-ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അമിത അളവിൽ എഥനോൾ കലർത്തിയതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.