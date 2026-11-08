ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ വിഷപ്പുക; ശ്വാസംമുട്ടി തലസ്ഥാനം

ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ വിഷപ്പുക; ശ്വാസംമുട്ടി തലസ്ഥാനംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ രാജ്യതലസ്ഥാനം കടുത്ത വിഷപ്പുകമഞ്ഞിൽ അമർന്നു. ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വായുനിലവാര സൂചിക 'അതീവ മോശം'വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ (സി.പി.സി.ബി) കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ വായുനിലവാര സൂചിക 398 രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് 'ഗുരുതരം'വിഭാഗമായ 400-ന് തൊട്ടടുത്താണ്. പ്രമുഖ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് 336-ഉം ആനന്ദ് വിഹാറിൽ 328-ഉം ആണ് എ.ക്യു.ഐ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്, അക്ഷർധാം, ആനന്ദ് വിഹാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കനത്ത പുകമഞ്ഞാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. എ.ക്യു.ഐ 301-നും 400-നും ഇടയിലായാൽ 'അതീവ മോശം' എന്നും 400-ന് മുകളിലായാൽ 'ഗുരുതരം' എന്നുമാണ് സി.പി.സി.ബി തരംതിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ ശരാശരി മലിനീകരണ നിരക്ക് 400 കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്തും സ്ഥിതി സങ്കീർണ്ണമാണ്. കടുത്ത മലിനീകരണം ആരോഗ്യവന്മാരെപ്പോലും ബാധിക്കുമെന്നും ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ശീതകാല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി ഡൽഹി സർക്കാർ നവംബർ ഒന്നു മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധുവായ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (പി.യു.സി.സി) ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകില്ല. കൂടാതെ, ബി.എസ്-6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ.വി, സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇളവുള്ളത്.