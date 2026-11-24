സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനമാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിർണയിക്കുന്നത്; 'പ്യൂ റിസർച്ച്' കണക്കുകളിൽ ഭീതി പരത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2070-ഓടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ജനസംഖ്യാ അനുപാതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടിനോട് ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകൾ നിരത്തി പ്രതികരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മതമല്ലെന്നും, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, വരുമാനം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളാണെന്നും പി.എഫ്.ഐ വ്യക്തമാക്കി. പ്യൂ റിസർച്ചിന്റെ 'ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് റിലീജിയൻസ്: പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ്, 2020-2070' എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യാ വിഹിതം 2020-ലെ 15.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2070-ൽ 19.6 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും, ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വിഹിതം 79.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 75.8 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നുമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ 111 കോടിയിൽ നിന്ന് 129 കോടിയായും മുസ്ലിംകൾ 21.3 കോടിയിൽ നിന്ന് 33.4 കോടിയിലേക്കും വർദ്ധിക്കുമെന്നും 2070-ലും ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രത്യുൽപ്പാദന നിരക്ക് വേഗത്തിൽ കുറയുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ
പ്യൂ റിസർച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജനസംഖ്യാ അസന്തുലിതാവസ്ഥയല്ലെന്നും, എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ജനനനിരക്ക് കുറഞ്ഞുവരുന്ന 'സംഗമത്തിന്റെ' ഭാഗമാണെന്നും പി.എഫ്.ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പൂനം മുത്രേജ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 1992-93 കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ആകെ പ്രത്യുൽപ്പാദന നിരക്ക് 4.4 ആയിരുന്നത് 2019-21 ആയപ്പോഴേക്കും 2.36 ആയി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇതേ കാലയളവിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടേത് 3.3-ൽ നിന്ന് 1.94 ആയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇരുസമുദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജനനനിരക്കിലെ വ്യത്യാസം ഒരു കുട്ടിയിലധികം എന്നതിൽ നിന്ന് വെറും 0.4 കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. മതത്തേക്കാൾ ഉപരി പ്രാദേശിക വികസനവും വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം നിർണയിക്കുന്നത്. എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ്-6 (2023-24) പ്രകാരം ബിഹാറിലെ പ്രത്യുൽപ്പാദന നിരക്ക് 2.7 ആയിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് 1.8-ഉം തമിഴ്നാട്ടിൽ 1.7-ഉം ആണ്. ബിഹാറിലെ ഒരു സ്ത്രീയും കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയും നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മതത്തിനതീതമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പൂനം മുത്രേജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള 2011-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്യൂ റിസർച്ച് അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള സൂചനയായി മാത്രമേ കാണാവൂ എന്നും, ഭീതി പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പി.എഫ്.ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എത്രയും വേഗം സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിർബന്ധിത ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണമല്ല, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്
വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ആധുനിക ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം 56.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 52.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായും, 20-24 പ്രായപരിധിയിലുള്ള അഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീ 18 വയസ്സിന് മുൻപ് വിവാഹിതരാകുന്നുണ്ടെന്നും പി.എഫ്.ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, 2031-ഓടെ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽക്ഷമമായ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുമെന്നും 2051-ഓടെ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരായി മാറുമെന്നും പി.എഫ്.ഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിർബന്ധിത ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുകയും ശൈശവവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പ്രായമാകുന്ന ജനസംഖ്യയെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയുമാണ് രാജ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പൂനം മുത്രേജ വ്യക്തമാക്കി.