300 കോടി രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളെച്ചൊല്ലി തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര്; പരസ്പരം പഴിചാരി ടിവികെയും ഡിഎംകെയുംtext_fields
ചെന്നൈ: കോയമ്പത്തൂരിൽ പുതുതായി നിർമിച്ച 300 കോടി രൂപയുടെ പെരിയാർ അറിവുലഗത്തിൽ (പെരിയാർ നോളജ് സെന്റർ) പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അഴിമതിയാരോപണം ഉയർന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കനത്ത പോരിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ പെറുമാൾ മുരുകൻ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.
ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഒക്ടോബർ 16-ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വൻതോതിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നാണ് പെറുമാൾ മുരുകന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നതും വ്യാജ പേരുകളിലുള്ളതും ആർക്കും പരിചിതമല്ലാത്തതുമായ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലക്ക് വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. നൂറുകണക്കിന് പുസ്തക പെട്ടികൾ ഇതുവരെ തുറന്നുപോലും നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
പെറുമാൾ മുരുകന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) എതിരാളികളായ ഡി.എം.കെക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയും മറ്റും രൂപീകരിച്ചതെന്നും നിലവാരമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വലിയ അഴിമതിയാണ് അവർ നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അഴിമതിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടമാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഡി.എം.കെ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഗോവി ചെഴിയൻ, പെറുമാൾ മുരുകന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ടി.വി.കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവനയിറക്കുന്നത് സംശയാസ്പദമാണെന്നും, ഇതിനു പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ബി.ജെ.പിയും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.