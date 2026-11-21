ഒന്നരമാസമായി പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല; കേസ് തെളിയിക്കാനാവാത്തതോടെ എസ്.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂജtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ വിചിത്ര നടപടിയുമായി പൊലീസ്. ഒരു മാസത്തോളമായി കാണാതായ കുട്ടിയുടെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയായിരുന്നു. വിഴുപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജിഞ്ചിക്ക് സമീപമുള്ള സത്യമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പൂജ നടത്തിയത്.
കാണാതായ ബന്ധുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂജ നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തി. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യൂനിഫോമും പൂമാലയും ധരിച്ച് ഇൻസ്പെക്ടറും മറ്റ് പൊലീസുകാരും ഹോമകുണ്ഡത്തിനു ചുറ്റും ഇരുന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ സംഭവം വിവാദമായി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 12 നാണ് പ്രദേശത്തെ ഏഴ് വയസുകാരിയായ ഹേമാവതിയെ കാണാതായത്. ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ കുട്ടിയെ രാവിലെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. പരിസര പ്രദേശത്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ എട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ച് തിരച്ചില് നടത്തി. എന്നാലതും ഫലം കണ്ടില്ല. കേസിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
കുട്ടിയെ കാണാതായി 40 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ പൊലീസിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളില് നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ പ്രദേശത്തുനിന്നും ഒരു അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസിന് തുമ്പൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയാണ് എസ്.ഐയും കൂട്ടരും പൂജ നടത്താന് തീരുമാനിച്ചത്.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും പരിസരത്തും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും തനിക്കുമേല് കടുത്ത സമ്മര്ദമുണ്ടെന്നുമാണ് പൂജക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ പ്രതികരണം. ദോഷങ്ങള് മാറ്റാനാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗണപതിഹോമം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. എന്നാല് ശാസ്ത്രീയമായി കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തേണ്ട പൊലീസ് തന്നെ പൂജ നടത്തിയതിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ഡി.ജി.പി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.