സുരക്ഷാ സേനക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം; സൈനികർ നൽകിയ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് മോദി

സുരക്ഷാ സേനക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം; സൈനികർ നൽകിയ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് മോദിtext_fields
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യം സൈനികരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവരുടെ സേവനത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ബസ്തറിലെ സി.ആർ.പി.എഫ് ക്യാമ്പിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട മാവോവാദി ഭീകരത അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ദീപാവലിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. നക്സലിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സൈനികർ നൽകിയ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു.
''രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളും നക്സൽ മുക്തമായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദീപാവലിയാണിത്. ഒരു കാലത്ത് ഭീതിയിലായിരുന്ന ജനങ്ങൾ പുതിയ വികസന പാതയിലേക്ക് കടന്നത് സുരക്ഷാ സേനയുടെ ആത്മസമർപ്പണം കൊണ്ടാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബസ്തറിലെയും അബുജ്മദിലെയും നക്സൽ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കരൺപൂരിലെ കോബ്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു.
മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറുകൾ നക്സലിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ചില്ലെന്നും അതിനെ ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗമായി കണ്ട് അവഗണിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2004 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നക്സലൈറ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽ തന്റെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് വേഗം കൂടിയതെന്നും നക്സൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫണ്ടിങ് ശൃംഖലകളും വിതരണ പാതകളും തകർത്തെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കർത്തവ്യനിരതയിൽ ഒരു സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാനും ജീവൻ നഷ്ടമായില്ലെന്നത് 47 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നക്സൽ മുക്തമായതോടെ ഈ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ വൻ വികസനം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അക്രമം വെടിഞ്ഞ് പ്രധാന ധാരയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതമെന്നും അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.