രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണത്തിൽ മോദിയെ പിന്തുണച്ച് സാം പിത്രോഡ; 'പ്രധാനമന്ത്രി അത് ചെയ്യില്ല'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ മോദിയെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സാം പിത്രോഡ. പ്രധാനമന്ത്രി അത് ചെയ്യില്ലെന്ന് സാം പിത്രോഡ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഊഷ്മളമായ ഉത്സവാശംസകൾ കൈമാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പിത്രോഡ, സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തെ തള്ളി, മോദിക്ക് പ്രതിരോധമൊരുക്കിയത്. തന്റെ ഫോണും ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"പ്രധാനമന്ത്രി അത് ചെയ്യില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സ്ക്രൂഡ്രൈവറും എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കില്ല," പിത്രോഡ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ ഫോണും ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തനിക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "എന്റെ ഫോൺ ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഞാൻ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഫോൺ ചോർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്," തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.
"ആരോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നുമില്ല. ഞാനതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല," പിത്രോഡ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ചുറ്റും മോശം ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാനാണ്?" പിത്രോഡ ചോദിച്ചു. താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച രാഹുൽ, താനുമായി ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഒരിക്കൽ കൂടി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
"എന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നത് കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാം. അദ്ദേഹം മുഖാമുഖമുള്ള ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന ദിവസം, ആരാണ് വിദേശ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതെന്നും, ആരാണ് ദേശവിരുദ്ധനെന്നും, എത്ര കാലമായി അവർ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും അറിയും," കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി "വിദേശ ശക്തികളുടെ" നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ തന്റെ ഫോണിൽ ഇതിനകം ഉണ്ടെന്നും, അതിനാൽ ആ തെളിവ് എന്താണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതിനകം അറിയാമെന്നും ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണത്തെ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു