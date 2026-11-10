മൂന്നാം വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള 13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം; പവൻ കല്യാണും ഭാര്യ അന്നയും വേർപിരിയുന്നു

മൂന്നാം വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള 13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം; പവൻ കല്യാണും ഭാര്യ അന്നയും വേർപിരിയുന്നുtext_fields
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രശസ്ത നടനുമായ പവൻ കല്യാണും ഭാര്യ അന്ന കൊണിഡെലയും 13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം വേർപിരിയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പവൻ കല്യാണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇരുവർക്കുമിടയിലെ വേർപിരിയൽ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. പരസ്പര ധാരണയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു.
ദാമ്പത്യബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും തങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാതാപിതാക്കളായും തുടരും. അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നത്,' എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഈ വ്യക്തിപരമായ മാറ്റത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് ആരാധകരോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും ഇരുവരും അഭ്യർഥിച്ചു.
പവൻ കല്യാണിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹബന്ധമാണ് ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നത്. 1997ൽ നന്ദിനിയെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത്. എന്നാൽ, 1999ൽ ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് 2009ൽ പ്രശസ്ത നടി രേണു ദേശായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനും മകളുമുണ്ട്. 2012ൽ രേണു ദേശായിയുമായുള്ള ബന്ധവും വേർപിരിഞ്ഞു. തുടർന്ന് 2013ലാണ് റഷ്യൻ വംശജയായ അന്നയെ പവൻ കല്യാൺ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പൊളീന അഞ്ചന പവനോവ, മാർക്ക് ശങ്കർ പവനോവിച്ച് എന്നിവരാണ് ഈ ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ.
നടന്മാരായ ചിരംജീവി, നാഗേന്ദ്ര ബാബു എന്നിവരുടെ സഹോദരനായ പവൻ കല്യാൺ 1996ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അക്കഡ അമ്മായി ഇക്കഡ അബ്ബായി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 2008ൽ ചിരംജീവി സ്ഥാപിച്ച പ്രജാ രാജ്യം പാർട്ടി (പി.ആർ.പി)-യുടെ യൂത്ത് വിങ് ആയ യുവരാജ്യത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയോ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രചാരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. 2011ൽ പ്രജാ രാജ്യം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഇടവേളയെടുത്തു.
തുടർന്ന് 2014 മാർച്ചിൽ ജനസേനാ പാർട്ടി (ജെ.എസ്.പി) രൂപീകരിക്കുകയും 2014ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 2019ലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനസേനാ പാർട്ടി 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചതിൽ, ഗാജുവാക, ഭീമവരം എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച പവൻ കല്യാണിന് വൈ.എസ്.ആർ. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളോട് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. രാജോലെ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് ജനസേനക്ക് വിജയിക്കാനായത്.
എന്നാൽ 2024ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ടി.ഡി.പി, ബി.ജെ.പി എന്നീ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പവൻ കല്യാൺ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. സഖ്യം വമ്പൻ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ജനസേനാ പാർട്ടി മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. 2024 ജൂൺ 14ന് പവൻ കല്യാൺ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു.