യാത്രക്കാരൻ അറിയാതെ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി; ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റും എയർലൈനും 1.95 ലക്ഷം നൽകാൻ വിധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യാത്രികന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിമാന ടിക്കറ്റിലെ യാത്രാക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റും എയർലൈൻ കമ്പനിയും ചേർന്ന് 1.95 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയും അന്യായമായ വ്യാപാരരീതിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിശാഖപട്ടണം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുഡ്ല തനുജ, അംഗം വരി കൃഷ്ണ മൂർത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
2024 സെപ്റ്റംബർ 4ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ന്യൂയോർക്ക്, മിയാമി, ക്വിറ്റോ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മിയാമി വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് വിമാന ടിക്കറ്റുകളാണ് യാത്രികനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, 2024 മേയ് 26ന് എയർലൈൻ കമ്പനി വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിലും യാത്രാക്രമത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്രികന്റെ അനുമതി തേടാതെ ജൂൺ 4ന് ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റ് പഴയ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി പുതുക്കിയ യാത്രാക്രമത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയായിരുന്നു.
പുതിയ യാത്രാക്രമം തനിക്ക് സൗകര്യപ്രദമല്ലെന്ന് അറിയിച്ച യാത്രികൻ ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കി മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റ് ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. യാത്രാക്രമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ യാത്രികൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് വെബ്സൈറ്റ് അയച്ചത്. 'സീറോ കാൻസലേഷൻ പോളിസി' പ്രകാരം ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നിട്ടും പണം തിരികെ നൽകാൻ കമ്പനി തയ്യാറായില്ല.
എയർലൈൻ കമ്പനി വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ കാര്യമാണെന്നും യാത്രികന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പുതിയ യാത്രാക്രമം തയ്യാറാക്കിയതെന്നുമായിരുന്നു ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. എയർലൈനിന്റെ നയം അനുസരിച്ച് റീഫണ്ട് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും വെബ്സൈറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, യാത്രാ തീയതിക്ക് ഏറെ മുമ്പുതന്നെ വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് എയർലൈൻ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാം കക്ഷിയായ ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ തുക നേരിട്ട് യാത്രികന് തിരികെ നൽകാനാകില്ലെന്നും കമ്പനി വാദിച്ചു. ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റിന് കൈമാറിയ 14,545 രൂപ യാത്രികന് തിരികെ നൽകേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും എയർലൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ആദ്യ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് യാത്രികനെ 'നോ ഷോ' ആയി കണക്കാക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകളിലെ ബുക്കിംഗുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, യാത്രികന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് യാത്രാക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന പരാതിക്ക് ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകാതിരുന്നത് പരാതി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തി. യാത്രികന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ യാത്രാക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് സേവനത്തിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും അന്യായമായ വ്യാപാരരീതിയാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന്, ടിക്കറ്റ് തുകയായ 1.55 ലക്ഷം രൂപയും 30,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും 10,000 രൂപ കോടതി ചെലവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1.95 ലക്ഷം രൂപ യാത്രികന് നൽകാൻ ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റിനും എയർലൈൻ കമ്പനിക്കും കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
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