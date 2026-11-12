രോഗബാധിതയായ ഭാര്യക്കൊപ്പം കഴിയാൻ വിമാനം റാഞ്ചുമെന്ന് വ്യാജ ഭീഷണി; മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി പിടിയിൽ

രോഗബാധിതയായ ഭാര്യക്കൊപ്പം കഴിയാൻ വിമാനം റാഞ്ചുമെന്ന് വ്യാജ ഭീഷണി; മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
മുംബൈ: കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ (AI 2772) റാഞ്ചൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ.പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയാണ് പിടിയിലായത്.
രാവിലെ 10.37ഓടെ വിമാനത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽനിന്ന് 11.10ന് വിമാനം റാഞ്ചുമെന്ന ഭീഷണിക്കുറിപ്പ് കാബിൻ ക്രൂവിന് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ വിവരം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് 105 യാത്രക്കാരെയും ഏഴ് ജീവനക്കാരെയും പുറത്തിറക്കി, ബാഗേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനാകാത്തതോടെ ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയുടെ കൈയക്ഷരവും ഭീഷണിക്കുറിപ്പും ഒത്തുപോകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. രോഗിയായ ഭാര്യയെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി വിദേശയാത്ര ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ ഇത്തരമൊരു കുറിപ്പെഴുതിയതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. തുടർനടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ പോലീസിന് കൈമാറി. കനത്ത സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, ഏഴ് മണിക്കൂറിലധികം വൈകി വൈകിട്ട് 5.38-ഓടെയാണ് വിമാനം മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.
പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ സോദേപൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇയാൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രോഗബാധിതയായ ഭാര്യയെ വിട്ടുപോകാൻ താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നതാണ് ഭീഷണിക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായത്.