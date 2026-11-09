ശരദ് പവാറും പാർഥ് പവാറും വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച; എൻ.സി.പി ലയനചർച്ചകൾ സജീവം

ശരദ് പവാറും പാർഥ് പവാറും വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച; എൻ.സി.പി ലയനചർച്ചകൾ സജീവംtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻസിപി) ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. അന്തരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാറിന്റെയും മകനായ പാർഥ് പവാർ, നവംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ ശരദ് പവാറിന്റെ മുംബൈയിലെ വസതിയായ 'സിൽവർ ഓക്കി'ൽ എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. എന്നാൽ, ലയനചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ ഇരുവിഭാഗം നേതൃത്വവും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
പാർഥ് പവാറിന്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തിലും പാർട്ടിയിലെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന രീതിയിലും അതൃപ്തരായ ചില മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാക്കൾ ശരദ് പവാർ വിഭാഗവുമായി കൈകോർക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചതും നവംബർ 10-ന് ശേഷം വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു. അജിത് പവാർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 12-ന് തന്നെ ലയനം യാഥാർഥ്യമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ തത്കറെ അടുത്തിടെ പ്രതികരിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അതേസമയം, പാർഥിന്റെ സന്ദർശനം തികച്ചും കുടുംബപരമാണെന്നും അതിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളില്ലെന്നും എൻസിപി വക്താവ് ഉമേഷ് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കി. ലയനസാധ്യത ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അനിൽ ദേശ്മുഖും രോഹിത് പവാറും തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.
2023 ജൂലൈയിലാണ് അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻസിപി പിളർന്ന് ബിജെപി നയിക്കുന്ന 'മഹായുതി' സഖ്യത്തിനൊപ്പം ചേർന്നത്. അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലയനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.