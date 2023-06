ഒഡിഷയിൽ ദുർഗ്-പുരി എക്സ്പ്രസിന് തീപിടിച്ചു, ആർക്കും പരിക്കില്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിലെ ബാലസോറിൽ മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 278 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കം വിട്ടുമാറുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ട്രെയിൻ അപകടം. ​നൗപദ ജില്ലയിൽ ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചതാണ് ആളുകളിൽ ഭീതി പടർത്തിയത്.

ദുർഗ് -പുരി എക്സ്പ്രസിന്റെ എ.സി കോച്ചിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. തീപിടിച്ചതോടെ ആളുകളെല്ലം ഭയന്ന് പല കോച്ചുകളിൽ നിന്നും ചാടി പുറത്തിറങ്ങി. ട്രെയിൻ ആകെ തീപിടിക്കുകയാണെന്ന തോന്നലാണ് യാത്രക്കാരിൽ ഉണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. ഖരിയാർ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ട്രെയിനിന്റെ B3 കോച്ചിൽ തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതെന്ന് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽ വേ അറിയിച്ചു. ബ്രേക്ക് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാത്തതിനാൽ ഘർഷണം മൂലം ബ്രേക്ക് പാഡുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്. മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുകയും രാത്രി 11 ഓടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിടുകയും ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

Panic After Fire On Express Train In Odisha, Problem Fixed In Under An Hour