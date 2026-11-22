തെളിവെവിടെ?; '1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്ത്'! യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര കമീഷൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് 1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ആരോപണത്തിൽ തെളിവുകളും വിശദമായ വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ കമീഷൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ആശങ്കകളും പരിശോധിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര കമീഷനാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കത്തയച്ചത്.
നവംബർ 21 ശനിയാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകളും കണക്കുകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് കമീഷൻ കത്തയച്ചത്. ഭരണഘടനക്കായുള്ള അഭിഭാഷക കൂട്ടായ്മയായ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (എൽ.എ.എഫ്.സി) സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംരംഭമായി രൂപവത്കരിച്ച ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമീഷൻ ഓൺ സ്പെഷൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനാണ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനിടെ അർഹരായ വോട്ടർമാർ അന്യായമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കമീഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് കമീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്രയും വലിയ വിഭാഗം വോട്ടർമാർ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ കണക്കുകൾ, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ, പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളിലോ പരിശോധനാ രീതികളിലോ വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളും കൈമാറണം. അർഹരായ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്നും കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. യോഗി ആദിത്യനാഥ് നൽകുന്ന രേഖകളും വിവരങ്ങളും പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും നിഷ്പക്ഷതയോടെയും പരിശോധിക്കുമെന്നും കമീഷൻ ഉറപ്പുനൽകി.
സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് മദൻ ബി. ലോകുറാണ് അഞ്ചംഗ സ്വതന്ത്ര കമീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. പട്നായിക്, ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈകോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബദർ ദുരേസ് അഹമ്മദ്, ഡൽഹി ഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് രേഖ ശർമ, പട്ന ഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അഞ്ജന പ്രകാശ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ സാധുത, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ, അവ അർഹരായ വോട്ടർമാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് സമിതി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്കിടെ വലിയ തോതിൽ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിശ്വാസ്യതയും കമീഷന്റെ പരിശോധനയുടെ പരിധിയിൽ വരും.
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കമീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അർഹരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് കമീഷന്റെ നിലപാട്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കൈമാറണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും സ്വഭാവവും കൂടുതൽ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനാകുമെന്നാണ് സമിതിയുടെ പ്രതീക്ഷ.