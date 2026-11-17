'പണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വോട്ട് വിൽക്കില്ല'; ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലെ 500ന്റെ രണ്ട് നോട്ടുകളും കത്തും ചർച്ചയാകുന്നുtext_fields
തിരുപ്പതി: തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പണമൊഴുക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെയും വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഉദാത്ത മാതൃകയായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പലമനേറിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത. വോട്ടിനായി നൽകിയ 1,000 രൂപ തിരികെ നൽകുന്നതായുള്ള കുറിപ്പിനൊപ്പം 500 രൂപയുടെ രണ്ട് നോട്ടുകൾ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച വോട്ടറുടെ നടപടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. പലമനേർ റൂറൽ മണ്ഡലത്തിലെ മുറം ഗ്രാമത്തിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പലമനേർ ഗവൺമെന്റ് ഡിഗ്രി കോളേജിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ബാലറ്റ് പെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നോട്ടുകളും കത്തും കണ്ടെത്തിയത്.
'പണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വോട്ട് വിൽക്കില്ല'; കത്തിലെ വരികൾ ഇങ്ങനെ
വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന 500 രൂപയുടെ രണ്ട് നോട്ടുകളാണ് വോട്ടർ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലിട്ടത്. ഇതിനൊപ്പം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 'സാർ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ 1,000 രൂപ ദയവായി തിരികെ എടുക്കൂ. പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ വോട്ട് വിൽക്കില്ല. നന്ദി'. ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾക്കൊപ്പം പണവും ഈ കുറിപ്പും കണ്ടതോടെ വോട്ടെണ്ണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസ്സത്തയെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ
സംഭവത്തോട് തിങ്കളാഴ്ച പ്രതികരിച്ച ചിറ്റൂർ ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുമായ സുമിത് കുമാർ വോട്ടറുടെ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ചു. വോട്ടറുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഏറെ പ്രചോദനാത്മകമാണെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസ്സത്തയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. വോട്ടറുടെ സത്യസന്ധതയെയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, ഈ സംഭവം എല്ലാ വോട്ടർമാരുടെയും കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാകണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.