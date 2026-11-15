ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇതാദ്യം; പാകിസ്താൻ മന്ത്രി മുസാദിക് മാലിക് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും, എത്തുന്നത് എസ്‌.സി.‌ഒ സമ്മേളനത്തിനായി

ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇതാദ്യം; പാകിസ്താൻ മന്ത്രി മുസാദിക് മാലിക് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും, എത്തുന്നത് എസ്.സി.ഒ സമ്മേളനത്തിനായിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുസാദിക് മസൂദ് മാലിക് ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്.സി.ഒ) 'സിവിലൈസേഷണൽ ഡയലോഗ്' സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. നവംബർ 20 മുതൽ 22 വരെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു പാകിസ്താൻ മന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. നിലവിലെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എസ്.സി.ഒയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒക്ടോബർ 28ന് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം അയച്ചിരുന്നു.
എസ്.സി.ഒ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നതിനും പാകിസ്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എസ്.സി.ഒ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ നീക്കമായാണ് മുസാദിക് മാലിക്കിന്റെ സന്ദർശനം എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
2025 ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും വഷളായിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി മെയ് ഏഴിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിക്കുകയും പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാലുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ മെയ് 10ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണയെത്തുടർന്നാണ് അവസാനിച്ചത്.
രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുറേഷ്യൻ കൂട്ടായ്മയാണ് എസ്.സി.ഒ. ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ചൈന, റഷ്യ, കസാക്കിസ്താൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്താൻ, ഇറാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്താൻ, ബെലാറസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗങ്ങളായുള്ളത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന എസ്.സി.ഒ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.