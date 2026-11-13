പാകിസ്താൻ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ മെർക്കുറി; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 40 ലക്ഷത്തിന്റെ ശേഖരം പിടികൂടി

പാകിസ്താൻ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ മെർക്കുറി; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 40 ലക്ഷത്തിന്റെ ശേഖരം പിടികൂടിtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത പാകിസ്താൻ നിർമിത സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ മെർക്കുറി കണ്ടെത്തി. ഒരു ക്രീമിൽ അനുവദനീയമായ അളവിന്റെ 48,000 മടങ്ങിലേറെ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ ലബോറട്ടറിയുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്. ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ക്രീമുകളാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
പാകിസ്താൻ നിർമിത ചർമനിറം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രീമുകളിൽ വിഷലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഭക്ഷ്യ-മരുന്ന് നിയന്ത്രണ വിഭാഗം നേരത്തേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മൂന്ന് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയും വിതരണവും ഉടൻ നിർത്തിവെക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനും (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ) പാകിസ്താൻ ലേബലുള്ള രണ്ട് ക്രീമുകൾക്കെതിരെ പൊതുജനാരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ജൂലൈ ഒമ്പതിന് നാന്ദേഡിലെ മക്കാ ഗല്ലിയിലുള്ള അഫ്രാ കളക്ഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ക്രീമുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. അഫ്രാ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് എന്ന പേരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടയിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ മൂല്യം 39.69 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ്. ഇറ്റ്വാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭക്ഷ്യ-മരുന്ന് നിയന്ത്രണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നായിരുന്നു പരിശോധന.
സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ ഗോറി ബ്യൂട്ടി ക്രീം, ചാന്ദ്നി വൈറ്റനിങ് ക്രീം എന്നിവയുടെ പേരുകളും സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇവ വാങ്ങുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. വിൽപനയും പ്രചാരണവും നിർത്താൻ വിതരണക്കാർക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളിലൂടെ മെർക്കുറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷലോഹങ്ങൾ ദീർഘകാലം ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചർമരോഗങ്ങൾ, വൃക്കകളുടെ തകരാറുകൾ, നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാം.
സംഭവത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട്, വിദേശ വ്യാപാര (വികസന-നിയന്ത്രണ) നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാജവും ലൈസൻസില്ലാത്തതും സംശയാസ്പദവുമായ ഇറക്കുമതി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിൽപന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.