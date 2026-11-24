പാകിസ്താൻ മന്ത്രിതല യോഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിക്കും; സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പങ്കെടുത്തേക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി : അടുത്ത വർഷം പാകിസ്താനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്സിഒ) സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിക്കാൻ പാകിസ്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വഷളായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പാകിസ്താന്റെ പുതിയ നീക്കം.
നിലവിൽ എസ്സിഒയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുള്ള പാകിസ്താൻ, അടുത്ത വർഷം ആഗസ്റ്റിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ച് സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, എസ്സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗങ്ങൾക്കും പാകിസ്താൻ നേതൃത്വം നൽകും.
2025 ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മോശമായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മന്ത്രിമാരാരും പാകിസ്താനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. എങ്കിലും, എസ്സിഒ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, പാകിസ്താനുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ കർശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ.
അടുത്ത വർഷം ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുന്ന എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. പകരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരിൽ ആരെങ്കിലുമാകും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.