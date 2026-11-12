യുപിയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം; അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

യുപിയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം; അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുംtext_fields
ലഖ്നോ: 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യനീക്കവുമായി എ.ഐ.എം.ഐ.എം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും. ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സഖ്യചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയതായും വ്യാഴാഴ്ച ലഖ്നോവിൽ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉവൈസി ബുധനാഴ്ച ലഖ്നോവിലെത്തി.
മുസ്ലിം വോട്ടുബാങ്കിൽ സ്വാധീനമുള്ള എ.ഐ.എം.ഐ.എമ്മും ദലിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടം തേടുന്ന ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്നത് യുപിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയ്ക്കും സമാജ്വാദി പാർട്ടി നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനും ബദലായ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇരുപാർട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യം.
സമാജ്വാദി പാർട്ടി, കോൺഗ്രസ്, ബിഎസ്പി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ സഖ്യത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദുമായി കൈകോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് യുപി എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ ഷൗക്കത്ത് അലി പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് മാറ്റാൻ ശക്തമായ സഖ്യം വേണമെന്നും മുസ്ലിം വിഭാഗമാണ് ബിജെപി ഭരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, യുവാക്കൾ, കർഷകർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനാണ് സഖ്യം മുൻഗണന നൽകുകയെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ജോലികൾ കുറയുന്നതും ദലിത്, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന തൊഴിൽപ്രതിസന്ധിയും പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വോട്ടുബാങ്കിൽ കണ്ണുവെച്ച് പുതിയ നീക്കം
യുപിയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം 19 ശതമാനം മുസ്ലിംകളും 21 ശതമാനം ദലിതരുമാണ്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഏകീകരിക്കാനായാൽ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകുമെന്നാണ് സഖ്യത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സഹാറൻപൂർ, മൊറാദാബാദ്, രാംപൂർ, ബിജ്നോർ, അമ്രോഹ, സംഭാൽ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷ.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപാർട്ടികൾക്കും കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നില്ല. 2022ൽ 90 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച എ.ഐ.എം.ഐ.എമ്മിന് അരശതമാനത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. നൂറിലധികം മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയ ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് 0.13 ശതമാനം വോട്ടും.
എന്നാൽ 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാഗിന മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് വിജയിച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പാർലമെന്റിലെത്തിയത് പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കരുത്തായി. മറുവശത്ത്, അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടി 2024ൽ യുപിയിലെ 80 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 37 എണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പിന്നാക്ക–ദലിത്–ന്യൂനപക്ഷ (പിഡിഎ) വോട്ടുബാങ്കിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ പുതിയ സഖ്യത്തിന് കഴിയുമോയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സീറ്റ് വിഭജനവും പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമാകും സഖ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യത നിർണയിക്കുക.