ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുംബൈയിൽ വിറ്റുപോയത് 9,500ലധികം വാഹനങ്ങൾ

ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുംബൈയിൽ വിറ്റുപോയത് 9,500ലധികം വാഹനങ്ങൾtext_fields
മുംബൈ: 2026ലെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ മുംബൈയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിപണിയിൽ വലിയൊരു ഉണർവാണ് സമ്മാനിച്ചത്. നവംബറിലെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നഗരത്തിലെ വിവിധ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളിലായി 9,500-ലധികം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ധന്തേരസ്, ലക്ഷ്മി പൂജ തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഷോറൂമുകളിലേക്ക് എത്തിയത്.
നഗരത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം നവംബർ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടന്നത് വടാല ആർ.ടി.ഒയിലാണ് ആകെ 3,538 വാഹനങ്ങൾ - 2,977 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 561 കാറുകളും.
കൂടാതെ താർഡിയോ ആർ.ടി.ഒ-യിൽ 2,222 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 588 കാറുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ബോറിവലി ആർ.ടി.ഒ-യിൽ 2,088 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 575 കാറുകളുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആർ.ടി.ഒ ഓഫീസുകളിൽ മാത്രം നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അയ്യായിരത്തിലധികം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ വ്യക്തിഗത യാത്രാമാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉത്സവകാലത്ത് ആവശ്യക്കാരേറെയെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.