കുൽഗാം ആക്രമണം: ഭീകരനായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ, അഞ്ഞൂറിലധികം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സുരക്ഷ സേന

കുൽഗാം ആക്രമണം: ഭീകരനായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ, അഞ്ഞൂറിലധികം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സുരക്ഷ സേനtext_fields
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരൻ ലത്തീഫ് അഹമ്മദ് ഭട്ടിനായുള്ള തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി സുരക്ഷ സേന. ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ തെക്കൻ കശ്മീരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ഞൂറിലധികം യുവാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചിലർ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
കുൽഗാമിലെ അഖ്രാൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ലഫ്. ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ വെഷോ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കുൽഗാമിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം.
കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക സജീവ ഭീകരനാണ് ഖ്രേവാൻ ചദ്ദർ സ്വദേശിയായ 22കാരനായ ലത്തീഫ് അഹമ്മദ് ഭട്ട്. ലഷ്കറേ ത്വയ്ബയുടെ ഭീകരരുമായോ അതോ പുതിയ പ്രാദേശിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മൊഡ്യൂളുമായോ ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിന്റെ സ്പെഷൽ ഓപറേഷൻസ് ഗ്രൂപ് (എസ്.ഒ.ജി) കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ വധം, കില്ലാം ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കേസുകളിലും ലത്തീഫ് അഹമ്മദ് ഭട്ടിനാണ് മുഖ്യ പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഏഴിന് പൊലീസ് ഇയാൾക്കായി ലുക്ക്ഔട്ട് പോസ്റ്ററുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
പർവതനിരകളിലെ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് താഴ്വരകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്ന ഭീകരർ ലത്തീഫുമായി ചേർന്നിരിക്കാമെന്നാണ് സുരക്ഷ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെക്കൻ കശ്മീരിലുടനീളം വാഹന പരിശോധനകളും തെരച്ചിലും വ്യാപകമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.