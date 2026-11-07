രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായത് എങ്ങനെ? - കോൺഗ്രസ്

രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായത് എങ്ങനെ? - കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിച്ച് നടത്തിയ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള മൂടിവെക്കാനാണ് കേന്ദ്ര, യു.പി സർക്കാറുകളും രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ്. വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും പുലർത്തുന്ന മൗനം തട്ടിപ്പുകാർക്കുള്ള പിന്തുണയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപവത്കരിച്ച രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, യു.പി സർക്കാർ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആദ്യം രൂപവത്കരിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതെന്നും അന്വേഷണ നിഴലിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ കൈകളിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒന്നാം അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് പ്രസാദിനാണ് സമർപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ട്രസ്റ്റിലെ അംഗം കൂടിയായതിനാൽ ഇത് ഗുരുതരമായ താൽപര്യ സംഘട്ടനമാണ്.
ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറപിടിച്ച് ട്രസ്റ്റ് നേതൃത്വം ആരോപണവിധേയനായ ചമ്പത് റായിയെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്തത് അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ബാധിക്കുമെന്നും ജയ്റാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമതൊരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റും രണ്ടാം അന്വേഷണ സംഘത്തെയും നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും, എട്ടുപേർക്കെതിരെ മാത്രം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യു.പി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ട്രസ്റ്റിന്റെ മുതിർന്ന ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്താനും സുപ്രീംകോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സർക്കാർ മടിക്കുകയാണെന്നും ജയ്റാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.