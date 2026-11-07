ഡൽഹി കെട്ടിട ദുരന്തം; രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, മരണം മൂന്നായി

ഡൽഹി കെട്ടിട ദുരന്തം; രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, മരണം മൂന്നായിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വ്യാഴാഴ്ച ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ ചൗരി ബസാറിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ സംഭവത്തിൽ, ശനിയാഴ്ച രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു.ബിഹാറിലെ ഖഗാരിയ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പങ്കജ് ശർമ (40) ആണ് മരിച്ചത്.
പങ്കജ് ശർമയുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അഞ്ചുപേരെ കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. മറ്റ് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ ഇരുവർക്കും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതായും നിലവിൽ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം കെട്ടിടത്തിലെ നിർമാണ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ്.
ഡൽഹി പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന, മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ കാരണം വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നീക്കിയാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.
കെട്ടിടം തകർന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് മൂന്ന് കരാറുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സിറാജ്, താജുദ്ദീൻ, ഫുർഖാൻ എന്നിവരെ ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ സിറോഹി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. മൂന്നുപേരും ഡൽഹിയിലെ അജ്മേരി ഗേറ്റ് സ്വദേശികളാണ്.
മൂന്നാം നിലയുടെ സ്ലാബ് വാർത്തതിന് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കരാറുകാർ കെട്ടിടത്തിൽ വീണ്ടും നിർമാണജോലികൾ ആരംഭിച്ചതാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രാഥമിക കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ സ്ലാബ് വാർത്താൽ കുറഞ്ഞത് 15 ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കാവൂ എന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ബിഎൻഎസ് 105-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത പൊലീസ്, നിർമാണത്തിലെ അശ്രദ്ധയും ചട്ടലംഘനങ്ങളും അപകടത്തിന് കാരണമായോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.