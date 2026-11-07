ഇ20 പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം എഥനോളെന്ന കർണാടക സർക്കാർ കണ്ടെത്തൽ തള്ളി എണ്ണ കമ്പനികൾ; ‘നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല’text_fields
ന്യൂഡൽഹി: കർണാടകയിലെ പമ്പുകളിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 26 മുതൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ വാദം തള്ളി പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികൾ.
കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ20 പെട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബിഐഎസ്) നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള IS 17021 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി. മാനദണ്ഡപ്രകാരം ഇ20 പെട്രോളിൽ 19 മുതൽ 21 ശതമാനം വരെയാണ് എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ എണ്ണ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.
കർണാടക സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും കമ്പനികൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കർണാടകയിൽ വിൽക്കുന്ന ഇ20 പെട്രോളിൽ അനുവദനീയമായ 20 ശതമാനം പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എഥനോൾ മിശ്രിതം എണ്ണ കമ്പനികൾ ചേർക്കുന്നതായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവിധ എണ്ണ കമ്പനികളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എഥനോളിന്റെ അളവ് 31.2 ശതമാനം വരെ കണ്ടെത്തിയതായും ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
പിന്നാലെയാണ് കർണാടക സർക്കാറിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തള്ളി എണ്ണ കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തിയത്. പരിശോധനാ രീതി സംബന്ധിച്ച മതിയായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത മൂന്നാംകക്ഷി ലബോറട്ടറികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെയും കമ്പനികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന എഥനോളിന്റെ അളവ് സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒക്ടോബറിൽ കർണാടകയിലെ ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യ, നിയമ അളവുതൂക്ക വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ.
എന്നാൽ, 2005ലെ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ (വിതരണം, വിതരണക്രമം, ക്രമക്കേടുകൾ തടയൽ) ഉത്തരവും 2024ലെ മാർക്കറ്റിങ് ഡിസിപ്ലിൻ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പ്രകാരം സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്ന് എണ്ണ കമ്പനികൾ പറയുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഒരു ലിറ്റർ വീതമുള്ള ആറ് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ സഹിതം പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമക്ക് നൽകണം. രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ എണ്ണക്കമ്പനിയോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പോ സൂക്ഷിക്കണം.
ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് സാമ്പിളുകളാണ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പരിശോധനക്കായി അയക്കേണ്ടത്. സാമ്പിളുകളുടെ ലേബലുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ സംയുക്തമായി ഒപ്പിടുകയും പരിശോധനാഫലം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമയെയും എണ്ണ കമ്പനിയെയും അറിയിക്കുകയും വേണം.
സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ സംസ്ഥാനതല കോഓർഡിനേറ്റർ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിലെ തുടർപരിശോധനയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആരോപണം. പരിശോധനയിൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുപകർപ്പുകൾ, ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പിലെയും വിശദാംശങ്ങൾ, ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭിച്ചില്ലെന്നും കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാനോ വീണ്ടും പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടാനോയുള്ള അവസരം കമ്പനികൾക്കും പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
ലബോറട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശോധനാ രീതിയെയും എണ്ണ കമ്പനികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ 26 മുതൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ നിലപാട്. പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പെട്രോളിന്റെ സാന്ദ്രതയിലും പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്ന് എണ്ണ കമ്പനികൾ ആരോപിച്ചു. 26 മുതൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ സാന്ദ്രത ഒരു ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്ററിന് 0.742 മുതൽ 0.749 ഗ്രാം വരെയാണെന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, എണ്ണക്കമ്പനികൾ പരിശോധിച്ച ഇ20 സാമ്പിളുകളിൽ സാന്ദ്രത 0.752 മുതൽ 0.760 ഗ്രാം വരെയായിരുന്നു.
ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച 63 പെട്രോൾ സാമ്പിളുകളാണ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചത്. കോലാർ, ചിക്കബെല്ലാപുർ, ബംഗളൂരു റൂറൽ, രാമനഗര, മംഗളൂരു, തുമകൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (IOCL), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (HPCL), ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (BPCL), നയാര എനർജി, ഷെൽ (Shell), മംഗലാപുരം റിഫൈനറി ആൻഡ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (MRPL) എന്നീ കമ്പനികളുടെ പെട്രോൾ സാമ്പിളുകളിൽ പലതിലും എഥനോളിന്റെ അളവ് 20 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ്.
ഐ.ഒ.സിഎല്ലിന്റെ ഒരു പെട്രോൾ സാമ്പിളിൽ 31.2 ശതമാനം എഥനോൾ കണ്ടെത്തി. എച്ച്.പി.സി.എല്ലിന്റെ പവർ പെട്രോൾ സാമ്പിളിൽ 30.5 ശതമാനവും. 27 ശതമാനം, 26.5, 26.1, 25.5, 24.2, 22.6, 22.4, 20.8, 20.6 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സാമ്പിളുകളിൽ എഥനോളിന്റെ അളവ്. വാഹനങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കുറയുന്നതായും ഇടക്കിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വരുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാടി വാഹന ഉടമകൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.