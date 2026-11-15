'ഒരു കൈയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറു കൈയിൽ രാജ്യത്തിന് നിർണായകമായ പദ്ധതികളും'; ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഇരട്ട റോളുകളെക്കുറിച്ച് നോയൽ ടാറ്റ

'ഒരു കൈയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറു കൈയിൽ രാജ്യത്തിന് നിർണായകമായ പദ്ധതികളും'; ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഇരട്ട റോളുകളെക്കുറിച്ച് നോയൽ ടാറ്റtext_fields
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും വിപുലവുമായ ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗമായ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പുതിയൊരു പദ്ധതി ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെങ്കിലും ഇനി മുതൽ അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുമെന്നും അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ദേശീയ പദ്ധതികളിലുള്ള ടാറ്റ സൺസിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 24-ാമത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടാറ്റ നേതൃ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് 70 കാരനായ നോയൽ ടാറ്റ, ട്രസ്റ്റുകളുടെ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരസ്പരം പൂരകവുമായ രണ്ട് പ്രധാന ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.
'ഒരു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതായത് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമിക്കുക, മറ്റ് എൻ.ജി.ഒ-കൾക്ക് ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുക, അർഹരായവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് ലഘൂകരിക്കുക എന്നിവ. മറ്റേഭാഗത്ത്, ടാറ്റ സൺസ് വഴി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്,' നോയൽ ടാറ്റ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ടാറ്റ സൺസിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകൾ പൂർണമായും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ കേവലം വാണിജ്യപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് നോയൽ ടാറ്റ വ്യക്തമാക്കി. അവക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതും സാധാരണ പദ്ധതികളെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപ്പം കൂടി റിസ്ക് ഉള്ളതുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവ പബ്ലിക് കമ്പനികളായി മാറുകയും വിപണിയിൽ വലിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനായ ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയും വിദ്യാഭ്യാസ ചാരിറ്റികൾക്കായി സംഭാവന ചെയ്തതും, സ്റ്റീൽ, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, ട്രക്ക് നിർമാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തതും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. സ്ഥാപകരുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വഴികാട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇനി മുതൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുക എന്ന് നോൽ ടാറ്റ വ്യക്തമാക്കി. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നിലവിലെ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫലപ്രാപ്തിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ പ്രധാനം എന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ 2025-26 വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലും ഈ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര രൂപ സംഭാവന നൽകി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ആ സംഭാവന എന്തുമാത്രം മാറ്റമുണ്ടാക്കി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ളവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് പുറമെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന പുതിയ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമിക്കുക, രോഗികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 40 മുതൽ 50 വരെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനറൽ ആശുപത്രികളുടെ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന പദ്ധതികളാണ് ട്രസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഈ വർഷം ട്രസ്റ്റ് ആകെ 1,556 കോടി രൂപയാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, കാൻസർ പരിചരണം, ആരോഗ്യമേഖല എന്നിവയ്ക്കാണ് വലിയൊരു തുക വകയിരുത്തിയത്.