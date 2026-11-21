സിയാങ് അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട; ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് അമിത് ഷാtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സിയാങ് താഴ്വരയിൽ നിർമിക്കുന്ന വൻകിട അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. പ്രദേശത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വവും പാരമ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ഇറ്റാനഗറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ, 11,200 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സിയാങ് അപ്പർ മൾട്ടിപർപ്പസ് പദ്ധതി, രാജ്യത്തിന്റെയും അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെയും വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രദേശവാസികൾക്കുള്ള ആശങ്കകൾ തനിക്ക് അറിയാമെന്നും, അവ നേരിട്ട് കേട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "സിയാങ്ങിലെ എന്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സർക്കാർ ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തും. നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനാകൂ. അതിനാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല," -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിർദിഷ്ട വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കെതിരെ ഈസ്റ്റ് സിയാങ് ജില്ലയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം. ഒക്ടോബറിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫിസ് തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് തീയിടുകയും മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വസതികൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു. 12 മണിക്കൂർ ബന്ദിന് പിന്നാലെയാണ് അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരുന്നു അക്രമം.
സംഘർഷങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു അപലപിച്ചു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
അണക്കെട്ട് നിർമാണം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനും പരിസ്ഥിതിലോലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാനും പൂർവികരുടെ ഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. അതേസമയം, ടിബറ്റിൽ ചൈന നടത്തുന്ന വൻകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് ബദലായും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ നടപടിയായുമാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സിയാങ് പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്.
"പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ആദരവ് സർക്കാറിനും എനിക്കുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരത്തിനും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും യാതൊരു കോട്ടവും വരുത്താതെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകൂ," അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
നിർദിഷ്ട അണക്കെട്ട് പദ്ധതി മൂലം ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പുനരധിവാസ പാക്കേജുകളിലൊന്ന് നടപ്പാക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ ഉറപ്പുനൽകി.
പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന സംഘടനകളോടും പ്രദേശവാസികളോടും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി തുടർചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനകളോട് പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഉടൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.