‘ബംഗാളിൽ ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെയും വെറുതെവിടില്ല’; മോദി മോഡലിൽ ബിഎസ്എഫ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

‘ബംഗാളിൽ ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെയും വെറുതെവിടില്ല’; മോദി മോഡലിൽ ബിഎസ്എഫ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും ബി.എസ്.എഫിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ഇവർ അവസരം നോക്കിനിൽക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സുരക്ഷാ സേനക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ശൈലി പിൻതുടർന്ന്, ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലെ ഹിംഗൽഗഞ്ചിലുള്ള ബിഎസ്എഫിന്റെ 74ാം ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിൽ ഞായറാഴ്ച ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഹിംഗൽഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാളീപൂജ ആഘോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഹിംഗൽഗഞ്ച് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ താൽക്കാലിക ഹെലിപാഡിൽ വന്നിറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി, റോഡ് മാർഗമാണ് ബിഎസ്എഫ് ക്യാമ്പിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ബി.എസ്.എഫിന്റെ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ ഇച്ഛമതിയാറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. അവസാനത്തെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, അവിടെനിന്ന് ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി പ്രദേശം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു. അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പൊലീസ്, ഭരണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഹ്രസ്വമായ യോഗവും ചേർന്നു.
‘ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഫ്ലോട്ടിങ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുകയും ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശ് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ബി.എസ്.എഫിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകളയാനായി അവർ അവിടെ പതിയിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്’- സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.
ബി.എസ്.എഫും പൊലീസും ചേർന്ന് ഇതിനകം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തുരത്തിയോടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഒറ്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെയും അവശേഷിപ്പിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ അവരെ പൂർണമായി വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കും. അതിർത്തിയിലെ 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിലവിൽ ശക്തമായ തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയും. അതിനുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും അധികാരി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കുനാൽ ഘോർ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ബി.എസ്.എഫിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കീഴിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
‘നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിർത്തിയിലെ കമ്പിവേലി നിർമാണം പോലുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്’-കുനാൽ ഘോർ പറഞ്ഞു.
2014 മുതൽ ബി.ജെ.പിയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അദ്ദേഹം, ‘ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന ത്രിപുരയിൽ എങ്ങനെയാണ് അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും റോഹിങ്ക്യകളുടെ പ്രവേശനവും നടക്കുന്നത്? എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരുടെ വീഴ്ചയാണ്? പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ന്യായമാണ്? ത്രിപുരയിലും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ പിടികൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.