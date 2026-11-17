പിതാവിനെ മർദിച്ചിട്ടും നടപടിയില്ല; വാരാണസിയിൽ ഭക്ഷണശാല അടിച്ചുതകർത്ത് സഹോദരിമാർtext_fields
വാരാണസി: പിതാവിനെ മർദിച്ചതിൽ പ്രകോപിതരായ രണ്ട് സഹോദരിമാർ വാരാണസിയിലെ വഴിയോര ഭക്ഷണശാല അടിച്ചുതകർത്തു. ഭേലുപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുവതികൾ ഭക്ഷണശാലയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഭക്ഷണശാല ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
നവംബർ നാലിന് യുവതികളുടെ പിതാവും ഭക്ഷണശാലയിലെ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തർക്കം പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തുകയും ജീവനക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് കുടുംബം ഭേലുപൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ പരാതിയിൽ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പെൺമക്കൾ ഭക്ഷണശാലയിലെത്തിയത്.
ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ രണ്ട് യുവതികൾ ആദ്യം ഭക്ഷണശാലയും പരിസരവും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. പിന്നാലെ ഒരാൾ കടക്കുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ദോശമാവ് നിറച്ച പാത്രം തട്ടിമറിക്കുകയും മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവനക്കാരന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച യുവതി ഭക്ഷണശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബഹളംവെക്കുകയും ജീവനക്കാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ യുവതികളെ ശാന്തരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങിയില്ല. കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ബഹളംവെക്കരുതെന്ന് ഒരു പ്രദേശവാസി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യുവതി അദ്ദേഹത്തോടും തട്ടിക്കയറി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. ഇതിനിടെ, ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ യുവതിയുടെ കൈയിൽനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും യുവതി ഇയാളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ യുവതികൾ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഭക്ഷണശാല ഉടമ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എ.സി.പി ഗൗരവ് കുമാർ അറിയിച്ചു.