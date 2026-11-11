ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അതിക്രമം; ടോൾ ഓപറേറ്റർക്ക് 15 ലക്ഷം പിഴ, ഒരുമാസം വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി

ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അതിക്രമം; ടോൾ ഓപറേറ്റർക്ക് 15 ലക്ഷം പിഴ, ഒരുമാസം വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുമായി നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.എച്ച്.എ.ഐ). ഡൽഹിയിലെ ബിജ്വാസൻ ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് ടോൾ ഓപറേറ്ററായ റിദ്ധി സിദ്ധി അസോസിയേറ്റ്സിന് 15 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
ഒരു മാസത്തേക്ക് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി. നവംബർ അഞ്ചിന് NH-248BB-യിലെ ബിജ്വാസൻ ഫീ പ്ലാസയിൽ യാത്രക്കാരോട് ജീവനക്കാർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഏജൻസിയെയും അതിന്റെ ഉടമകളെയും ഡയറക്ടർമാരെയും ഭാവിയിലെ ടെൻഡറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുന്നതിനുള്ള കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസും അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നവംബർ 14-ഓടെ ഫീ പ്ലാസയുടെ ചുമതല പുതിയ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറാനും നിർദേശം നൽകി.
ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും അച്ചടക്കവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കരാർ പ്രകാരം യൂസർ ഫീ ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അച്ചടക്കവും മേൽനോട്ടവും നിലനിർത്തുന്നതിലും കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിലും ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയപാത യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു. ടോൾ പ്ലാസകളിലെ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തോടും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയോടും യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത സമീപനമാണ് തങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ശൗചാലയങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 1,000 രൂപ ഫാസ്ടാഗ് (FASTag) ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം തുടക്കമിട്ടിരുന്നു.
ടോൾ പ്ലാസകളിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ശുചിമുറികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ‘ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് പിക്ചർ ചലഞ്ച്’ (Clean Toilet Picture Challenge) എന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. യാത്രസമയങ്ങളിൽ ടോൾ പ്ലാസകളിലെ ശൗചാലയങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് ‘രാജ്മാർഗ് യാത്ര’ (Rajmargyatra) എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.