പാനിപൂരിയും ടിക്കിയും കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; യുപിയിൽ നൂറോളം പേർ ആശുപത്രിയിൽ

പാനിപൂരിയും ടിക്കിയും കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; യുപിയിൽ നൂറോളം പേർ ആശുപത്രിയിൽtext_fields
ലഖ്നൗ: സിദ്ധാർഥ്നഗർ ജില്ലയിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരൻ വിറ്റ പാനിപൂരിയും ടിക്കിയും കഴിച്ച് നൂറോളം പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായമായവരുമുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് അസുഖബാധിതരായത്.
പെഡാരി, കൽനഖോർ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഖേസ്രഹ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ സംഭവം ആശങ്കയും പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിച്ചു. തെരുവുഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പലർക്കും ഛർദ്ദിയും വയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ സിദ്ധാർഥ്നഗറിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗികൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചതായി ഗ്രാമവാസിയായ യോഗേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരിൽ 35 മുതൽ 36 വരെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ നില തുടക്കത്തിൽ ഗുരുതരമായിരുന്നെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ അപകടനില തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ഡോ. അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. പാനിപൂരി തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിലാണോ അതോ കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിശ്രിതത്തിലോ മറ്റ് ചേരുവകളിലോ ആണോ മലിനീകരണമുണ്ടായതെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിദ്ധാർഥ്നഗർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ദുരിതബാധിത ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തലേദിവസം ബാക്കിവന്ന വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും മറ്റ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കച്ചവടക്കാരൻ നൽകിയതാവാമെന്നാണ് വിവരം.എന്നാൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ യഥാർഥ കാരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രാവിലെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചതായും സിഎംഒ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതുവരെ മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രോഗബാധിതരായ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും സിഎംഒ വ്യക്തമാക്കി. ഖേസ്രഹ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ , ഉസ്ക ബസാർ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും വൈദ്യസഹായവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നടപടി.
കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് രോഗബാധ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനും രോഗബാധിതരായ എല്ലാവർക്കും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.