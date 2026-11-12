‘അജിത് പവാറിന്റെ മരണം വെറും അപകടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു’; ഗൂഢാലോചനക്ക് സാധ്യതയെന്ന് എൻസിപി വക്താവ് ഉമേഷ് പാട്ടീൽ

‘അജിത് പവാറിന്റെ മരണം വെറും അപകടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു’; ഗൂഢാലോചനക്ക് സാധ്യതയെന്ന് എൻസിപി വക്താവ് ഉമേഷ് പാട്ടീൽtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാറിന്റെ വിമാനാപകടം വെറും അപകടമല്ലെന്നും അത് ഗൂഢാലോചനയാകാമെന്നും എൻ.സി.പി സംസ്ഥാന വക്താവ് ഉമേഷ് പാട്ടീൽ. ഇത് തന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു തോന്നലാണെന്നും എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലുടനീളം പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നും അപകടത്തിന് മുന്നേയുള്ള സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഗൂഢാലോചനയായിരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അജിത് ദാദയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അപകടമല്ല, ഗൂഢാലോചനയാണ്. ഇത് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ്. വിവിധ സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഗൂഢാലോചനയാകാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു," പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.
സുനേത്ര പവാർ, പാർത്ഥ് പവാർ, ജയ് പവാർ എന്നിവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും പാട്ടീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിമാനാപകടത്തിൽ ഒന്നിലധികം സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതുവരെ കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നേരത്തെ, മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് രാംദാസ് കദം അജിത് പവാറിന്റെ വിമാനാപകടത്തിൽ എൻ.സി.പി മഹാരാഷ്ട്ര പ്രസിഡന്റും എം.പിയുമായ സുനിൽ തത്കറെക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പാട്ടീൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
അതേസമയം, അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നവംബർ 14 അല്ലെങ്കിൽ 15 തീയതികളിൽ മുംബൈയിൽ വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് എൻ.സി.പി എസ്.പി എം.എൽ.എ രോഹിത് പവാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാന തെളിവുകൾ, ഫോൺ രേഖകൾ, സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി എന്നാണ് വിവരം.
2026 ജനുവരി 28നാണ് ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചാർട്ടർ വിമാനം തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ അജിത് പവാറിനെ കൂടാതെ രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം തവണയും ലാൻഡിങ് ശ്രമത്തിനിടെയാണ് വിമാനം തകർന്ന് തീപിടിച്ചത്.