ദേശീയ ബോക്സിങ് താരം റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

ദേശീയ ബോക്സിങ് താരം റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബംtext_fields
കാൺപുർ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദേശീയ ബോക്സിങ് താരത്തെ കാൺപുർ-പ്രയാഗ്രാജ് ദേശീയപാതയോരത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഉന്നാവോ സ്വദേശിനിയായ മൻസ (24) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മകളുടെ സുഹൃത്തിനെതിരെ കൊലപാതക ആരോപണവുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
നവംബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ഓടെയാണ് അനന്തരവളുടെ വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ലാൽ ബംഗ്ലയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൻസ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ വൈകിട്ടായിട്ടും തിരിച്ചെത്തിയില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു.
വീട്ടിൽനിന്ന് 40-50 കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹാരാജ്പുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ദേശീയപാതയോരത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യം ആളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൻസയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും സ്കാർഫും ജാക്കറ്റും കാണാനില്ലെന്ന് അമ്മ സഞ്ജന പറഞ്ഞു. മകൾ ദേശീയതല ബോക്സിങ് താരവും സ്വർണമെഡൽ ജേതാവുമായിരുന്നു. കായികരംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു. മകളുടെ സുഹൃത്തിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.
സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൻസയുടെ ഫോൺ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണവും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.ച്ചു.