പിച്ചാവൈ പെയിന്റിങ് മുതൽ കശ്മീരി സിൽക്ക് കാർപെറ്റ് വരെ; ഫിലിപ്പീൻസിൽ ലോകനേതാക്കൾക്കായ് നരേന്ദ്ര മോദി സമ്മാനിച്ചത്...text_fields
ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവിടെ നടന്ന വിവിധ ഉച്ചകോടികൾക്കിടയിൽ ലോകനേതാക്കൾക്കായി കരുതിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ കരകൗശല വൈഭവവും തനതായ പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയത്. 23-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി, 21-ാമത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി, ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ യോഗം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയത്.
ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനൻഡ് ആർ. മാർക്കോസ് ജൂനിയറിന് കശ്മീരി സിൽക്ക് കാർപെറ്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചത്. അതീവ മൃദുവായ ഘടനയും സവിശേഷമായ തിളക്കവും സങ്കീർണമായ പാറ്റേണുകളും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച പരവതാനി പൂർത്തിയാക്കാൻ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കശ്മീരിലെ പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഈ സമ്മാനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും ആതിഥ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി മാറി. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രഥമ വനിത ലിസ അരാനെറ്റ-മാർക്കോസിനായി പശ്മിന ഷാളും പേപ്പർ മാഷെ പെട്ടിയിലാക്കിയാണ് മോദി നൽകിയത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് രാജസ്ഥാനിലെ നാഥ്ദ്വാരയിൽ നിന്നുളള ഗോൾഡൻ പിച്ചാവൈ പെയിന്റിങാണ് മോദി സമ്മാനിച്ചത്. ധാതുക്കളുടെ നിറങ്ങളും സ്വർണ്ണവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ തുണിയിലാണ് ഈ പരമ്പരാഗത പെയിന്റിങ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചിക്ക് റോയൽ ബ്ലൂ ബനാറസി കാടൻ സിൽക്ക് സ്റ്റോളും, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസിന് ജയ്പൂരിലെ നീല മൺപാത്രങ്ങളുമാണ് സമ്മാനമായി നൽകിയത്. തിളക്കമാർന്ന വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കൊബാൾട്ട്-ബ്ലൂ ഡിസൈനുകൾ തീർക്കുന്ന ജയ്പൂർ നീല മൺപാത്രങ്ങൾ വിദേശനേതാക്കളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
തായ്ലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി അനുതിൻ ചർൺവിരാകുലിന് ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള രോഗൻ ആർട്ട് പെയിന്റിങും, വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ലെ മിൻ ഹുങ്ങിന് തുകലിൽ തീർത്ത പരമ്പരാഗത ഭിത്തി അലങ്കാര വസ്തുവുമാണ് നൽകിയത്. കംബോഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഹുൻ മാനെറ്റിന് കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഡോക്രാ കരകൗശല വസ്തുവും, ടിമോർ-ലെസ്റ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ജനറട നന ഗുസ്മാവോക്ക് ഗുജറാത്തിലെ ഖാംഭാത്തിൽ നിന്നുള്ള അഗേറ്റ് പാത്രവുമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. മ്യാൻമർ നേതാവിനും ബ്രൂണൈ സുൽത്താൻ ഹാജി ഹസ്സനാൽ ബോൽകിയാവിനും കർണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ ബിദ്രിവെയർ വെള്ളി പതിച്ച ശിൽപ്പപാത്രങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്.