1,000 വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിനുശേഷം 50 കോടി പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയെന്ന് മോദിtext_fields
ഗാന്ധിനഗർ: രാജ്യത്ത് 50 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറ്റാനായെന്നത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ നേട്ടമാണെന്നും എന്നാൽ ചിലർ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും തുടർച്ചയായ പരിശ്രമങ്ങളുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലെ 182 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി ദീപാവലിക്ക് ശേഷം സംഘടിപ്പിച്ച 'സ്നേഹ മിലൻ' പരിപാടിയെ ഓൺലൈനായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി. പ്രതിപക്ഷത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
ലോകബാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ അതിദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 2011ലെ 27.1 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 2023ൽ 2.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഏകദേശം 49.6 കോടി (496 ദശലക്ഷം) ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയതായാണ് കണക്ക്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ജയിലുകളിൽ കഴിയുകയും ചെയ്ത സമരസേനാനികളുടെ ആത്മാക്കൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് ദാരിദ്ര്യം അകലുകയാണല്ലോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആയിരം വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് 50 കോടി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് പുറത്തുവരുന്നതെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇതിലും വലിയ സംതൃപ്തിയും നേട്ടവും മറ്റൊന്നില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.ഈ നേട്ടം അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും ഇപ്പോഴും മടിയാണെന്നും ചിലർ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും തയാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യവും നയങ്ങളും വികസനദിശയും ശരിയാണെന്നും പരിശ്രമങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു യുഗം പിറക്കുകയാണെന്നും 50 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറുന്നത് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന 'സുവർണകാലം' വരും തലമുറകൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനാകുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2001 ഒക്ടോബറിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ മോദി, പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്ത് 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി തനിക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായും പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയായും ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 20 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ട പ്രസംഗം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഘട്ലോഡിയ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് കേട്ടു.
കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടെ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും കഠിനാധ്വാനവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിനെ ഇത്രയധികം സേവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ അവരോട് താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തകരുടെ അധ്വാനമാണ് ഗുജറാത്തിനെയും രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സേവിക്കാൻ തനിക്ക് കരുത്തേകിയതെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരുകാലത്ത് 'ബിസിനസ്' എന്നതിലുപരി മറ്റൊന്നും ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് കൃഷി, ക്ഷീരവികസനം, വ്യവസായം, സെമികണ്ടക്ടർ നിർമാണം, ഹരിത ഊർജം, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാനം മുന്നേറുകയാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമായി ഗുജറാത്തിനെ മാറ്റാൻ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.