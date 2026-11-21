സ്റ്റാലിനെ വീഴ്ത്തിയ ടിവികെ എംഎൽഎയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് പരാതിtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) എം.എൽ.എ വി.എസ്. ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതി. മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ താമസക്കാരനായ ജി. ദേവരാജനാണ് പരാതി നൽകിയത്. ബാബുവിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ രേഖകളും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നീണ്ട ആശുപത്രിവാസത്തിനൊടുവിൽ നവംബർ 19നാണ് ബാബു അന്തരിച്ചത്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം 72 ദിവസത്തോളം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
ബാബുവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവരാജൻ നേരത്തേ മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 18നാണ് ഹരജി നൽകിയത്. നിയമപരമായി വെളിപ്പെടുത്താവുന്ന ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. വ്യക്തിപരമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹരജി സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ബാബുവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മരണത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേവരാജൻ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.
2026ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 8,795 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബാബു ശ്രദ്ധേയനായത്. സ്റ്റാലിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ടി.വി.കെ നേടിയ വിജയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന അട്ടിമറികളിലൊന്നായിരുന്നു.
ഡി.എം.കെയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബാബു പിന്നീട് വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. 2006ൽ പുരസവാക്കം മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഡി.എം.കെ പ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 2026ൽ കൊളത്തൂരിൽ വീണ്ടും വിജയിച്ചു.