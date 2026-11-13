‘ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യയുടെ ക്ഷേത്രം പണിതു, അതാണ് എന്റെ തെറ്റ്’; ഇ.ഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിച്ച് അസം ഖാൻtext_fields
ലഖ്നൗ: ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യയുടെ ക്ഷേത്രം പണിതതാണ് തന്റെ തെറ്റെന്ന് ഇ.ഡി വേട്ടയാടലിൽ പ്രതികരിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുഹമ്മദ് അസം ഖാൻ. രാംപൂരിലെ മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നടപടികളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അസം ഖാൻ പ്രതികരിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും സ്കൂളുകളും സർവകലാശാലയും നിർമിക്കാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതാണ് താൻ ചെയ്ത കുറ്റമെന്ന അദ്ധേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 16 വരെ നാല് ദിവസത്തെ ഇ.ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ, ഗാസിയാബാദിലെ ദസ്ന ജയിലിൽ നിന്ന് സി.ഐ.എസ്.എഫ് സുരക്ഷയോടെ ഇ.ഡി സംഘം അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ലഖ്നൗവിലെ ഇ.ഡി സോണൽ ഓഫീസിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്.
2019-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂമി കൈയേറ്റ കേസുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. സർവകലാശാലയ്ക്കായി കർഷകരുടെ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും, സർക്കാർ ഫണ്ടും നിർമാണസാമഗ്രികളും ഇതിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണം. നിർമാണച്ചെലവിന്റെ കണക്കുകളിൽ 416.14 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇ.ഡി, ഒക്ടോബർ 28ന് സർവകലാശാലയുടെ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 426.46 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഇവക്ക് വിപണിയിൽ ഏകദേശം 1,170 കോടി രൂപ മൂല്യമുണ്ട്.
രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ കൈവശം വെച്ചെന്ന മറ്റൊരു കേസിൽ 11 മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ആണ് ഒക്ടോബർ 31ന് ജൗഹർ സർവകലാശാല കേസിൽ അസം ഖാനെ ഇ.ഡി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. നിലവിലുള്ള ഇ.ഡി കസ്റ്റഡി അവസാനിക്കുന്ന നവംബർ 16ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഔദ്യോഗികമായി പരിഗണിക്കും.