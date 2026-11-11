ഹിന്ദു ഭക്തരെ റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിംകൾ; ബിഹാറിൽ സൗഹാർദക്കാഴ്ചtext_fields
പട്ന: ബിഹാറിലെ മുൻഗേറിൽ മാ കാളി വിഗ്രഹ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഹിന്ദു ഭക്തരെ മുസ്ലിം സമുദായാംഗങ്ങൾ റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിച്ചു.
ഹസൻപൂരിൽ നിന്ന് സീതാകുണ്ഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഭക്തരെയാണ് ബർദാഹ് ഗ്രാമത്തിലെ മുസ്ലിം നിവാസികൾ റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകി അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്. പ്രദേശത്തിന്റെ മതസൗഹാർദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മനോഹരമായ മാതൃകയായി ഈ സംഭവം മാറി.
രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഹസൻപൂരിൽ നിന്നാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 'ജയ് മാ കാളി' എന്ന ഭക്തഗാനങ്ങളാൽ,വഴിനീളെ ഘോഷയാത്ര കാണാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.
ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കാനായി നിരവധി ഭക്തർ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിന്നു. സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗതമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ വർണാഭമായ രംഗോലികൾ ഒരുക്കി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.
ബർദ ഗ്രാമത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണമായിരുന്നു ഘോഷയാത്രയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകരുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത്.
മുൻ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം പർവേസ് ചന്ദ് ഭക്തർക്ക് കുടിവെള്ളം ഒരുക്കി. സമുദായ അംഗങ്ങളായ സിയാവുർ റഹ്മാൻ, ഫിറോസ് ആലം എന്നിവരും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
ഘോഷയാത്രയും വിഗ്രഹ നിമജ്ജനവും സമാധാനപരമായി നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 500 ഓളം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു.