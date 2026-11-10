യൂത്ത് ലീഗ് വേദിയിലെ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലി കർണാടകയിൽ പോര്; ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയോട് തേജസ്വി സൂര്യ, ആദ്യം ആർഎസ്എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂവെന്ന് തിരിച്ചടി

യൂത്ത് ലീഗ് വേദിയിലെ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലി കർണാടകയിൽ പോര്; ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയോട് തേജസ്വി സൂര്യ, ആദ്യം ആർഎസ്എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂവെന്ന് തിരിച്ചടിtext_fields
ബംഗളൂരു: മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ്, കന്നഡ പണ്ഡിതൻ എം.എം. കൽബുറഗി, യുക്തിവാദികളായ നരേന്ദ്ര ദാഭോൽക്കർ, ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ സംഘ്പരിവാറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെച്ചൊല്ലി കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയും ബി.ജെ.പി എം.പി തേജസ്വി സൂര്യയും തമ്മിൽ വാക്പോര്.
കൊച്ചിയിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഗൗരി ലങ്കേഷ്, കൽബുർഗി, ദാഭോൽക്കർ എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സംഘ്പരിവാറുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കേസുകളുടെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ആറുമാസത്തിനകം കുറ്റക്കാരെ ജയിലിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, കൊലപാതകങ്ങളിൽ സംഘ്പരിവാറിന്റെ പങ്കിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തെളിവ് നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും തേജസ്വി സൂര്യ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഗൗരി ലങ്കേഷിനും കൽബുറഗിക്കും നീതി ലഭിക്കേണ്ട വിഷയത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് വേദിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമായി ചുരുക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വിമർശിച്ചു.
കർണാടകയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഖാർഗെയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽനിന്ന് മുൻകൂട്ടി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേസുകളുടെ വിചാരണ കോടതികളിൽ തുടരുമ്പോൾ ആറുമാസത്തിനകം പ്രതികളെ ജയിലിലാക്കുമെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ്. കേസുകളിൽ കോടതി എന്ത് വിധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി മുൻകൂട്ടി നിർദേശിക്കുന്നതുപോലെയാണ് പ്രസ്താവനയെന്നും സൂര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധക്കേസിൽ 2018ൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും വിചാരണ ആരംഭിച്ചത് 2022ലാണ്. കേസ് ഇതിനകം ഏഴാമത്തെ ജഡ്ജിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും എല്ലാ പ്രതികളും ജാമ്യത്തിലാണെന്നും സൂര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൽബുറഗി വധക്കേസിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ വരെ 139 സാക്ഷികളിൽ 33 പേരെ മാത്രമാണ് വിസ്തരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേസുകളുടെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഖാർഗെയെന്ന് സൂര്യ വിമർശിച്ചു. കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘ്പരിവാറിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും അവർക്കുള്ള സംഘടനാബന്ധത്തിന് എന്ത് തെളിവാണുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, ആർ.എസ്.എസ് ആദ്യം സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെയെന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുടെ മറുപടി. ആരോപണങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്മാറാനും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ തയാറായില്ല.
ഗൗരി ലങ്കേഷ്, കൽബുർഗി, ദാഭോൽക്കർ, പൻസാരെ എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെയും സി.ബി.ഐയുടെയും അന്വേഷണത്തിൽ ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധമുള്ള രഹസ്യ ശൃംഖലകളിലേക്ക് സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഖാർഗെയുടെ വാദം.
ആർ.എസ്.എസിന് ഔദ്യോഗിക അംഗത്വ രജിസ്റ്ററോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമോ സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന രേഖകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാനാകുമെന്ന് ഖാർഗെ ചോദിച്ചു.
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വ്യക്തികളെ അംഗീകരിക്കാനും വിവാദങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിഷേധിക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ആർ.എസ്.എസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം. സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ഭാരവാഹികളുടെ പേരുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ കണക്കുകളും പരസ്യമാക്കണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ആർ.എസ്.എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ. അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഞാൻ നൽകാം. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം’ -തേജസ്വി സൂര്യയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഖാർഗെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ് വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഖാർഗെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം, ദണ്ഡിയാത്ര തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ആർ.എസ്.എസ് പങ്കെടുത്തതിന്റെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോഴും മാനനഷ്ടക്കേസ് നടപടികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും തേജസ്വി സൂര്യ ഓർമിപ്പിച്ചു.