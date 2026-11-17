ഹരിയാനയിലെ ജയിലിൽ മുസ്ലിം യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ; കസ്റ്റഡി മർദനമെന്ന് കുടുംബംtext_fields
ഫരീദാബാദ്: ഹരിയാനയിലെ ജയിലിൽ 23കാരനായ മുസ്ലിം യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംറോഹ സ്വദേശിയായ റെഹാനാണ് നവംബർ 13ന് മരിച്ചത്. 1.04 കോടി രൂപയുടെ കവർച്ചാക്കേസിൽ ഒക്ടോബർ 18നാണ് ഫരീദാബാദ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റെഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തങ്ങളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഹാനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും അമ്മാവൻ നൗഷാദ് ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ റെഹാനെ അംറോഹയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ പോലീസും കുടുംബാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. റെഹാന്റെ സഹോദരൻ കാഷിഫിന്റെ വാരിയെല്ലിന് പൊട്ടലേൽക്കുകയും പിതാവിന് കേൾവിക്കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
കേസിൽ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ പ്രതികളാക്കാതിരിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 18.8 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റെഹാന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൾ സത്താർ നാല് ബിഗ ഭൂമി വിറ്റതായും കുടുംബം പറഞ്ഞു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദാരാ സിംഗിനും സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയിലിൽനിന്ന് വിളിച്ച റെഹാൻ താൻ നേരിട്ട മർദനത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ റെഹാന് ചികിത്സ നൽകാൻ കോടതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നവംബർ 13ന് റെഹാൻ ജയിലിൽവെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പോലീസ് നിഷേധിച്ചു. ഫരീദാബാദിൽനിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് റെഹാനെ അംറോഹയിലെത്തിച്ചതെന്നും പിന്നീട് സംഘം മടങ്ങിപ്പോയെന്നും എസ്.എച്ച്.ഒ അമിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് ഇൻചാർജ് ദാരാ സിംഗും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
റെഹാന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.