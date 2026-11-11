‘അന്ന് ആർഎസ്എസിന്റെ നിരോധനം തടഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം’; ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച് മോഹൻ ഭാഗവത്text_fields
നാഗ്പൂർ: ആർ.എസ്.എസിനെതിരായ നിരോധന നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സംഘടന വർഗീയമല്ലെന്നും ആദ്യകാലത്ത് തുറന്നുപറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച് സർസംഘ്ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്.
1930-കളിൽ സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ആർഎസ്എസിനെ നിരോധിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ ‘ഇബ്രാഹിം’ എന്ന മുസ്ലിം വ്യക്തി സംഘടനയെ പ്രതിരോധിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നാഗ്പൂർ നാഗ്രിക് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി നിർമിച്ച ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
സംഘിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് അസംബ്ലിയിൽ സംഘടനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വയംസേവകരോ ആർ.എസ്.എസ് ആശയങ്ങളെ പിന്തുണക്കു ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഭാഗവത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ആർ.എസ്.എസിന് പിന്തുണയുമായി ശബ്ദമുയർത്തി. സംഘടന വർഗീയമല്ലെന്നും അതിനാൽ അത് പൂട്ടരുതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്’- മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.
‘ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഒരു ‘ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം’ ആണെന്ന് പറയുന്നവരെ മാനസിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഡോ. കേശവ് ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാറിനെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം. അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനല്ല; നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനാൽ ആർ.എസ്.എസ് ഒരിക്കലും വർഗീയമാകില്ല’.-അസംബ്ലിയിൽ ഇബ്രാഹിം നടത്തിയ പ്രസംഗം ഉദ്ധരിച്ച് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.
1930കളിൽ ആർ.എസ്.എസ് താരതമ്യേന അറിയപ്പെടാത്ത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നെങ്കിലും ഹെഡ്ഗേവാർ വ്യാപകമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് ഭാഗവത് ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സംഘടനയുടെ ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെട്ടത് സ്വയംസേവകരാലണ്. നൂറു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും സ്വയംസേവകർ തന്നെയാണ് ആർ.എസ്.എസിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം’- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആർ.എസ്.എസ് പൂർണസമയ പ്രവർത്തകരായ പ്രചാരകരുടെ നിസ്വാർത്ഥ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളോടും ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ആളുകൾ വരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ സമ്പൂർണ സമർപ്പണമാണ് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലവിലുള്ള ഏകദേശം ഏഴു മുതൽ 7.5 ദശലക്ഷം സ്വയംസേവകരിൽ ഏകദേശം 4,000 പേർ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പൂർണസമയ പ്രവർത്തകരാണ്.
സാധാരണയായി നൂൽക്കല്യാണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിലും, ഒരു സ്വയംസേവകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ‘ത്യാഗത്തിന്റെ’ ക്രമമാണെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.