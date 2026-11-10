മുംബൈയിൽ പടക്ക നിയന്ത്രണം; റോക്കറ്റുകൾക്കും ആകാശപ്പടക്കങ്ങൾക്കും നിരോധനം

മുംബൈയിൽ പടക്ക നിയന്ത്രണം; റോക്കറ്റുകൾക്കും ആകാശപ്പടക്കങ്ങൾക്കും നിരോധനംtext_fields
മുംബൈ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ തീപിടിത്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, റോക്കറ്റുകളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങളും പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുംബൈ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.
നവംബർ 9ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം നവംബർ 25 വരെ നിരോധനം തുടരും.
എല്ലാ താമസ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും, കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗങ്ങൾക്കും,ബാൽക്കണികൾക്കും, ചേരിപ്രദേശങ്ങൾക്കും നിരോധനം ബാധകമായിരിക്കും.
ദീപാവലി രാത്രിയിൽ മാത്രം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി മൂന്ന് വലിയ തീപിടിത്തങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി കുടിലുകൾ, കടകൾ, ഒരു ഗാരേജ്, വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു.
റോക്കറ്റുകളും, ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ നിർദേശങ്ങൾ, കോടതികളുടെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അന്ന് നേരത്തെ മുംബൈ മേയർ റിതു താവ്ഡെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. താമസകെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സമീപത്തും നടപ്പാതകളിലും പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മേയർ നിർദേശിച്ചു.
എന്നാൽ, നിരോധനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുംബൈയുടെ ആകാശത്ത് റോക്കറ്റുകളും മറ്റ് ആകാശപ്പടക്കങ്ങളും വർണാഭമായ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളൊരുക്കി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് തുടർന്നു.
നിരോധന ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റോക്കറ്റുകളും മറ്റ് ആകാശപ്പടക്കങ്ങളും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. കാളാചൗക്കി മേഖലയിലെ ഒരു കടയുടമ വെളിപ്പെടുത്തി.
“സർക്കാർ നിരോധനവും ഉയർന്ന നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആളുകൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പടക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ്,”- അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.