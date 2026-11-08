ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തീപ്പൊരി വീണതെന്ന് സംശയം; മുംബൈയിൽ മൂന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ തീപിടിത്തം

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തീപ്പൊരി വീണതെന്ന് സംശയം; മുംബൈയിൽ മൂന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
മുംബൈ: ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുംബൈയിലെ ഉയർന്ന ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ മൂന്നിടത്ത് വൻ തീപിടിത്തം. അന്ധേരി, കണ്ടിവ്ലി, ഗോരേഗാവ് മേഖലകളിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ആദ്യ തീപിടിത്തം രാത്രി 9.20-ഓടെ കണ്ടിവ്ലി വെസ്റ്റിലെ ഓൾഡ് ലിങ്ക് റോഡിലുള്ള 22 നില കെട്ടിടമായ സിരിയ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ഉണങ്ങിയ വേസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തും (Refuge area) പഴയ ഡീസൽ ജനറേറ്ററിലുമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രാത്രി 10.15-ഓടെ തീ പൂർണമായും അണച്ചു.
രണ്ടാമത്തെ സംഭവം രാത്രി 9.25-ഓടെ ഗോരേഗാവ് ഈസ്റ്റിലെ റോയൽ പാംസിലുള്ള 'മൊറോക്കൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ' സംഭവിച്ചു. 19-ാം നിലയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഗാലറിയിലാണ് തീപടർന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ, ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു. 9.52-ഓടെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
മൂന്നാമത്തെ സംഭവം അന്ധേരി വെസ്റ്റിലെ ലോഖണ്ഡ്വാല ബ്രിഡ്ജിന് സമീപമുള്ള റൺവാൾ ടവറിലെ 17-ാം നിലയിലെ 1701-ാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റിൽ രാത്രി 9.50-ഓടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെയും വയറിങ്ങിനും വീട്ടുസാധനങ്ങൾക്കുമാണ് തീപിടിച്ചത്. രാത്രി 10.37-ഓടെ ഫയർഫോഴ്സ് തീ പൂർണമായും അണച്ചു.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്ന പടക്കപ്പൊരികൾ വീണതാണ് അപകടകാരണമെന്ന് അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്