പാകിസ്താന്റെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളിൽ 85 ശതമാനത്തിലധികവും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താന്റെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളിൽ 85 ശതമാനത്തിലധികവും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷികൾ, ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും, എന്നാൽ ദേശീയതലത്തിൽ പാകിസ്താനെയും ചൈനയെയും ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്തമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന എഎൻഐ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സമ്മിറ്റ് 3.0-ലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചൈനയും പാകിസ്താനും ഒരേസമയം ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കകളോട് പ്രതികരിച്ച നാവികസേനാ മേധാവി, ഒന്നിച്ച് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യൻ നാവികസേന കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നാവികസേന കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ചൈനയുടെയോ പാകിസ്താന്റെയോ അന്തർവാഹിനികൾ ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അവയെ നേരിടാൻ കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അത്തരം ഭീഷണികളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാകിസ്താൻ, എട്ട് ഹംഗോർ ക്ലാസ് അന്തർവാഹിനികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും സ്വാമിനാഥൻ സംസാരിച്ചു. ഇത് പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്ന നീക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ അന്തർവാഹിനികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ പാകിസ്താൻ നാവികസേനക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന പുതിയൊരു സൈനിക ശേഷി ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഇവയുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയും അവ ഇന്ത്യക്ക് ഉയർത്തിയേക്കാവുന്ന ഭീഷണികളും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“നമുക്ക് ശക്തമായ അന്തർവാഹിനി സേനയുണ്ട്. വരുംകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്തർവാഹിനികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനക്ക് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടെന്നും അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ അനുഭവപരിചയവും വിഭവശേഷിയും ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്നും“- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചൈനയെയും പാകിസ്താനെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ലെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി സ്വാമിനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
“ദേശീയതലത്തിൽ പാകിസ്താനുമായി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ ചൈനയുമായും ഇന്ത്യക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സ്വന്തമായി പ്രത്യേക നിലപാടുകളില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ദേശീയ നിലപാടാണ് സൈന്യം പിന്തുടരുന്നത്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന നാവിക സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും,ഏകദേശം 2008 മുതൽ ചൈന ഈ മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ചൈനക്ക് സ്വന്തം പരമാധികാരത്തിന് അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും,അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുളള നിലപാടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.