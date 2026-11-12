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    ‘പുതുതലമുറ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്‍റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കും’; മോദി സർക്കാർ അധികനാൾ മുന്നോട്ടുപോകില്ലെന്ന് സോണിയ

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    sonia gandhi
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലി​ന​ടി​യി​ലെ മ​ണ്ണ് ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യെ​ന്നും അ​ധി​കം മു​ന്നോ​ട്ട് ഇ​നി പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും ജ​ന​പ്രീ​തി​ക്കും കോ​ട്ട​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യാ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ത്ത​രം നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ത​ന്റെ പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ സോ​ണി​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ഴി​മാ​റി​യു​ള്ള ന്യാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് പു​തു​ത​ല​മു​റ മു​റ​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ വി​ജ​യി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മു​റി​വു​ക​ൾ സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ അ​വ​ർ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സോ​ണി​യ ത​ന്‍റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഠി​ന​മാ​യ യാ​ത​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും.

    അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ൽ തി​രി​മ​റി​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് അ​വ​ർ വി​വ​രി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ചൈ​ന​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം, ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ രാ​ഷ്‍ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​ക്കും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ഴി​മ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും ഭ​യ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും അ​താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​ത് അ​ധി​ക​നാ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല, പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും പ​ത​ന​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യം നി​ലം​പ​തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തി​യ​ത​ല്ല, അ​ർ​ധ​ന​ഗ്ന​നാ​യ ഒ​രാ​ൾ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും, രാ​ജ്യ​ത്തെ കൈ​യ​ട​ക്കി ഭ​രി​ച്ച സാ​മ്രാ​ജ്യ ശ​ക്തി​ക​ളെ തു​ര​ത്തു​മെ​ന്നും ആ​രും ക​രു​തി​യ​ത​ല്ലെ​ന്നും സോ​ണി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ അ​ജ​ണ്ട​യോ​ടെ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ശ​ത്രു​താ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത​വെ​ച്ചു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ക്ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഭ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സോ​ണി​യ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും ഭ​ർ​തൃ​മാ​താ​വി​നെ​യും ന​ഷ്‍ട​പ്പെ​ട്ട വേ​ദ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ള​വാ​യ​താ​ണ് മ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭ​യ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു.

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