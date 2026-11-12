‘പുതുതലമുറ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കും’; മോദി സർക്കാർ അധികനാൾ മുന്നോട്ടുപോകില്ലെന്ന് സോണിയtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മോദി സർക്കാറിന്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയെന്നും അധികം മുന്നോട്ട് ഇനി പോകില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി.
അധികാരത്തിനും ജനപ്രീതിക്കും കോട്ടമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്നത്. മുഖ്യാധാരാ മാധ്യമങ്ങളും അത്തരം നിലപാടിനോട് പക്ഷപാതപരമായ സമീപനം തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സർക്കാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ അവർ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ പറഞ്ഞു.
അന്യായങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളിൽനിന്ന് വഴിമാറിയുള്ള ന്യായത്തിന്റെ ഭരണക്രമത്തിനായാണ് പുതുതലമുറ മുറവിളി ഉയർത്തുന്നത്. സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും അവർ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രാജ്യത്തിന്റെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അവർ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് സോണിയ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കഠിനമായ യാതനകളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസൗഹാർദവും രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും.
അടുത്തകാലത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വൻതോതിൽ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് അവർ വിവരിച്ചു. പാർലമെന്റിൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം, ഫെഡറൽ തത്ത്വങ്ങൾക്കും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ നിയമനിർമാണം എന്നിങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറക്കും അഖണ്ഡതക്കും നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ, വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനും ഭയമില്ലാതെ വിളിച്ചുപറയാനും ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട്. സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും ഇന്ത്യയിലും അതാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അത് അധികനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കില്ല, പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പതനവും അനിവാര്യമാണ്.
ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം നിലംപതിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയതല്ല, അർധനഗ്നനായ ഒരാൾ കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരുമിപ്പിക്കുമെന്നും, രാജ്യത്തെ കൈയടക്കി ഭരിച്ച സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ തുരത്തുമെന്നും ആരും കരുതിയതല്ലെന്നും സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
എതിരാളികൾ വലതുപക്ഷ അജണ്ടയോടെ പുലർത്തുന്ന ശത്രുതാ സമീപനത്തിന്റെ തീവ്രതവെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മക്കളായ രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ഭയമുണ്ടെന്ന് സോണിയ തുറന്നുപറയുന്നു. ഭർത്താവിനെയും ഭർതൃമാതാവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമെന്നും അവർ വിശദമാക്കുന്നു.