വിജയ് സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം?; നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് വി.സി.കെ അധ്യക്ഷൻ തിരുമാവളവൻ!text_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനുള്ള അവസരം അടുത്തുവരികയാണെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അതിനായി സജ്ജരാകണമെന്നും ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടി.വി.കെ സർക്കാരിനെതിരെ സ്റ്റാലിൻ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ചെന്നൈ നീലാങ്കരൈയിൽ മുൻ ഡി.എം.കെ മന്ത്രി കെ.എൻ. നെഹ്റുവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് സ്റ്റാലിൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ച ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പെരമ്പൂർ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി തിരുച്ചി ഈസ്റ്റ് രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണെന്നും, മുന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവസരത്തിനായി പ്രവർത്തകർ ഒരുങ്ങണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
ടി.വി.കെ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സ്റ്റാലിനും കനിമൊഴിയും
ടി.വി.കെ ഭരണത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾ വെറുമൊരു പൊള്ളയായ കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചു. 'സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹം നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലനെപ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്', വിജയ്യെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും പല സംഭവങ്ങളിലും ടി.വി.കെ ഭാരവാഹികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച സ്റ്റാലിൻ, പാർട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്നും പരിഹസിച്ചു. നിവേദനവുമായി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ സമീപിച്ചയാളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവവും, കള്ളക്കുറിച്ചി ടി.വി.കെ എം.എൽ.എ ജില്ലാ കളക്ടറെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡി.എം.കെ എം.പി കനിമൊഴിയാണ് കളക്ടറുടെ വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയൊരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന നിയമമന്ത്രിയുടെ വാദത്തെയും സ്റ്റാലിനും കനിമൊഴിയും വിമർശിച്ചു. വിജയ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മാറ്റത്തിന് പകരം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നിരാശ മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്ന് കനിമൊഴി ആരോപിച്ചു.
അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിക്കില്ല; സർക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി തിരുമാവളവൻ
അതേസമയം, ടി.വി.കെ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അത് നിയമസഭയിൽ വിജയിക്കില്ലെന്നും സർക്കാരിനെ വീഴാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഭരണസഖ്യകക്ഷിയായ വി.സി.കെ അധ്യക്ഷൻ തോൽ തിരുമാവളവൻ വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് തിരുമാവളവൻ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. 'പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാം, പക്ഷേ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിക്കില്ല. ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ വീഴില്ല'', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, സർക്കാരിന്റെ പോരായ്മകൾ കൃത്യസമയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ, ഡി.എം.കെ ഭരണകാലങ്ങളിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തിരുമാവളവൻ, ആദ്യ ആറ് മാസത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ടി.വി.കെ സർക്കാർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ചെക്കന്നൂരണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സി.ബി-സി.ഐ.ഡി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പൊലീസിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.